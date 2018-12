BlackBerry komt met nieuw systeem voor Smart Cities en zelfrijdende auto’s

BlackBerry komt met een systeem dat moet helpen de ontwikkeling van Smart Cietis en intelligente infrastructuur te versnellen. Daarvoor lanceert het bedrijf een Security Credential Management System (SCMS). De oplossing is gratis beschikbaar voor autofabrikanten en voor overheidsinstellingen die deelnemen aan pilots voor Smart Cities en verbonden voertuigoplossingen.

De SCMS-dienst van BlackBerry moet een veilige en betrouwbare informatie-uitwisseling tussen voertuigen en infrastructuur mogelijk maken. Daarvoor maakt het bedrijf digitale certificaten, die er bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat stoplichten op bepaalde momenten sneller op groen springen.

Veilige infrastructuur

BlackBerry’s SCMS-dienst werkt op basis van de BlackBerry Certicom-technologie en zorgt voor een veilige en betrouwbaar gehoste Public Key Infrastructure (PKI). Die kan certificaten beheren namens een organisatie of voor een volledig ecosysteem. De dienst kan dan ook nationaal, en zelfs internationaal, ingezet worden door fabrikanten en overheidsinstellingen.

De bedoeling is om de dienst in eerste instantie te lanceren in Ottawa. Daar bevindt zich een testbaan voor autonome voertuigen. Op de zestien kilometer lange weg, die een nabootsing is van een kleine stad, compleet met markeringen op de weg, stoplichten, stopborden en zebrapaden, vinden de proeven plaats.

Zelfrijdende voertuigen

Volgens John Chen, CEO van BlackBerry, kunnen zelfrijdende auto’s niet uitgerold worden, tot er een bijpassend en intelligent transportsysteem is. Dat systeem moet voldoen aan een boel eisen. “Door drempels als veiligheid, privacy en kosten weg te nemen, geloven we dat onze SCMS-dienst een bijdrage levert om veel Smart City-programma’s en pilots met verbonden voertuigen over de hele wereld snel te kunnen invoeren.”

Door in te zetten op de ontwikkeling van het SCMS-project en nadruk te leggen op Smart Cities en verbonden auto’s hoopt BlackBerry een graantje mee te kunnen pikken van wat vermoedelijk een grote en belangrijke markt wordt.