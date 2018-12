Dell keert na maandenlange worsteling toch terug op de beurs

Het was een wens die al langer gekoesterd werd door Dell. Het bedrijf wilde weer de beurs op. Vandaag hebben aandeelhouders daar toestemming voor gegeven. De beursgang vindt plaats via een kleine omweg; het bedrijf neemt de aandelen over van zijn beursgenoteerde dochteronderneming VMware.

Vandaag is bekend gemaakt dat 61 procent van de aandeelhouders akkoord ging met de deal. Het bedrijf betaalt 120 dollar per aandeel, met een totaal van 23,9 miljard dollar. Daarmee keert Dell op 28 december terug op de beurs. Onzeker is hoe Wall Street straks omgaat met de gigantische schuldenlast van de computerfabrikant.

Maandenlange worsteling

Dell nam twee jaar geleden voor 67 miljard dollar EMC over. Daardoor heeft het nu nog een schuldenlast van 50 miljard dollar. Maar bestuursvoorzitter en CEO Michael Dell is tevreden. Hij heeft de resultaten bereikt die hij wil bereiken: “Met deze stemming, vereenvoudigen we de kapitaalstructuur van Dell Technologies in lijn met de belangen van onze investeerders.”

De deal maakt een einde aan een zes maanden durende worsteling binnen Dell, zijn investeerders en activistische investeerders waaronder Carl Icahn en Elliott Management. Zij vonden de deal oneerlijk, omdat VMware-aandelen in waarde zouden dalen ten faveure van Michael Dell en Silver Lake. Samen investeerden zij zo’n tien miljard dollar in Dell toen het bedrijf weer van de beurs gehaald werd in 2013.

De deal is verder een concessie van het adres van Michael Dell. Hij haalde het bedrijf van de beurs, nadat hij vond dat de publieke markt hem er niet genoeg toe in staat stelde naar de lange termijn te kijken. De CEO van het bedrijf vond dat hij telkens maar één kwartaal vooruit kon kijken en dat was niet genoeg om het bedrijf gaande te houden.

Dell is met deze nieuwe beursgang een vrij unieke partij, die eerst als privébedrijf begon. In 1988 ging het bedrijf de beurs op en in 2013 kocht Michael Dell met behulp van enkele investeringsgroepen 24,4 miljard dollar aan aandelen terug.