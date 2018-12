Microsoft stopt begin 2020 met ondersteuning Azure Container Service

Per 31 januari 2020 stopt Microsoft met de ondersteuning van zijn Azure Container Service (ACS). Dat melden vertegenwoordigers van het bedrijf vandaag. De bedoeling is om de Container Service volledig te vervangen met de Azure Kubernetes Service (AKS), die in de loop van 2017 geïntroduceerd werd.

Microsoft laat weten dat de ondersteuning van de Azure Container Service per 31 januari 2020 eindigt. Vanaf die datum blokkeert het bedrijf alle API’s gerelateerd aan de ACS. Gebruikers kunnen dan niet langer nieuwe clusters maken. Bestaande clusters kunnen ook niet meer van een update voorzien worden, of opgeschaald worden. Wel kunnen ontwikkelaars bestaande clusters verwijderen.

Overschakelen naar AKS

De Azure Container Service bestaat sinds 2015. Microsoft besloot deze in de herfst van 2017 aan te vullen met een Kubernetes-dienst, AKS genaamd. Toentertijd werd door medewerkers van het bedrijf benadrukt dat het ACS zou blijven aanbieden. Maar in maart 2018 bleek al dat de ACS op een bepaald moment in de toekomst stopgezet zou worden.

Het advies van Microsoft voor bestaande ACS-gebruikers, is dat ze migreren naar AKS of het ask-engine open-source project – mits ze Kubernetes gebruiken natuurlijk. Als de ontwikkelaars ACS met Docker gebruiken, raadt Microsoft aan dat zij gebruik gaan maken van de Basic of Standard/Advanced Docker Enterprise Edition voor Azure. Gebruikers van ACS met DC/OS krijgen het advies om over te schakelen naar de Mesosphere DC/OS Enterprise of Mesosphere DC/OS Open Source oplossing.

Vorige week maakte Microsoft een publieke preview beschikbaar van de AKS virtual nodes. Die brengen de container-gebaseerde rekencapaciteit van Azure Container Instances en de Kubernetes API samen binnen AKS. De combinatie maakt het volgens Microsoft voor ontwikkelaars mogelijk om van de voordelen van serverloos rekenwerk naar de Kubernetes API te brengen.