Box for G Suite integratie nu voor iedereen beschikbaar

Box maakt vandaag officieel zijn G Suite integratie beschikbaar voor alle gebruikers. Het bedrijf en Google onthulden de integratie afgelopen juli tijdens de Google Cloud Next conferentie. Toen verkeerde het programma in een publieke bèta, en eind augustus werd duidelijk dat dit niet al te lang meer zou duren.

Nu is Box for G Suite algemeen beschikbaar voor alle gebruikers. Het lijkt erop dat die uitrol wel relatief geleidelijk gaat. Google en Box schatten namelijk in dat ze half januari 2019 klaar zullen zijn. Daarmee zal dus nog niet iedereen de nieuwe functies meteen kunnen gebruiken.

Twee kanten op

Box en Google hebben de afgelopen jaren meerdere partnerschappen gelanceerd. De Box for G Suite integratie is echter een opvallende. Die stelt gebruikers van Google Docs er namelijk toe in staat om documenten in de Box-omgeving aan te maken, te bewerken en op te slaan. Ze hoeven daarvoor niet langer speciaal naar de Google Drive te surfen. Dat past overigens binnen een soortgelijke samenwerking die Google en Dropbox eerder dit jaar nog aankondigden.

Afgelopen oktober kwam Google nog met een nieuwe functie voor G Suite Gmail Add-ons, met de naam Compose Actions. Die maken het direct mogelijk voor Gmail-gebruikers om bestanden uit Box toe te voegen aan mails die ze via Gmail verzenden. Daarvoor hoeven ze de Gmail-app dan weer niet te verlaten. Daarmee werkt dit partnerschap duidelijk twee kanten op.

Logische samenwerking

Ondanks dat de samenwerking tussen Box en Google op het eerste gezicht wellicht niet de meest voor de hand liggende lijkt – de bedrijven concurreren immers op een aantal vlakken met elkaar – zit er wel degelijk iets achter. De bedrijven halen nu immers voordeel uit elkaars aanbod. Daar komt bij dat relatief veel bedrijven zowel de G Suite als Box gebruiken.

Door de twee diensten op deze manier aan elkaar te verbinden, maken ze het leven van Google- en Box-klanten in elk geval iets eenvoudiger. “De toekomst van werk zal gedefinieerd worden door de beste apps, die samenwerken om het ongelofelijk eenvoudig te maken voor mensen om hun werk sneller, makkelijker en meer met elkaar gedaan te krijgen”, aldus Jeetu Patel, Chief Product Officer van Box. “Samen helpen Box en G Suite mensen niet alleen om productiever te zijn, we zorgen er ook voor dat bedrijven hun data in de cloud kunnen centraliseren, beheren en beveiligen.”