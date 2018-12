GitLab maakt deployen van serverless workloads op iedere cloud mogelijk

GitLab heeft woensdag aangekondigd een samenwerking te starten met TriggerMesh om enterprise-klanten hun serverless workloads op iedere cloud te laten deployen, rechtstreeks vanuit de GitLab UI. Dat meldt ZDNet.

GitLab noemt zichzelf “de enige enkele applicatie voor de complete DevOps-levenscyclus.” Het platform zei in een blogbericht dat de nieuwe dienst ontwikkelaars serverless workloads laat bouwen en managen met de rest van hun code in dezelfde UI. “Het is moeilijk om een workflow echt te omarmen als het buiten de gewoontes van ontwikkelaars leeft.”

Voor het nieuwe product, GitLab Serverless, werkt het bedrijf samen met TriggerMesh, aldus CEO Sid Sijbrandij. Die samenwerking moet helpen bij “het bieden van een naadloze ervaring”. TriggerMesh maakt multi cloud serverless- en function-as-a-service management-oplossingen. De oprichters van dat bedrijf bouwden eerder Kubeless, een voorganger van Google’s Knative.

Knative

GitLab Serverless is vanaf 22 december beschikbaar als onderdeel van GitLab 11.6. GitLab Serverless gebruikt Google’s Knative, een Kubernetes-gebaseerd platform om moderne serverless workloads mee te bouwen, deployen en managen. Gebruikers kunnen Knative op Kubernetes clusters installeren via GitLab en dan hun serverless functies deployen.

Knative werd in juli als open source-project geïntroduceerd door Google. Sindsdien zijn Google en andere bedrijven, waaronder Red Hat en SAP, begonnen met het aanbieden van commerciële oplossingen gebaseerd op Knative. “We hebben een groot enthousiasme van de gemeenschap gezien, na het maken van de-facto hybride en multi-cloud serverless standaard op Kubernetes”, aldus Mark Chmarny, de serverless technical program manager van Google Cloud.

“Ik ben enthousiast om te zien dat Knative beschikbaar wordt op GitLab waar gebruikers nu eenvoudig hun functies en applicaties direct naar iedere dienst die werkt met Knative kunnen publiceren.”