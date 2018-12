Kaspersky Lab breidt portfolio uit met beveiliging voor hybride cloud-omgeving

Kaspersky Lab heeft zijn portfolio van virtualisatie-software uitgebreid met beveiliging van hybride cloud-omgevingen. Dit doet het bedrijf met Kaspersky Hybrid Cloud Security, dat geschikt is voor zakelijke omgevingen waar cloud-platformen van zowel Microsoft Azure als AWS gebruikt worden.

“Met onze investering in betere beveiliging van publieke cloudplatformen, krijgen organisaties de gelegenheid om op een verantwoorde manier te kiezen voor een cloud-native strategie. Daarbij worden applicaties en data van meet af aan ontwikkeld op basis van cloudtechnologie van bijvoorbeeld AWS en Microsoft Azure. Werken vanuit de publieke cloud is dan volledig verantwoord”, aldus Harco Enting, General Manager van Kaspersky Lab Benelux.

De nieuwe beveiligingsoplossing moet applicaties en data in fysieke, virtuele en cloud-workloads beschermen. Alles wat op Azure en AWS geland wordt door bedrijven kan dankzij de API-gebaseerde integratie met de twee platformen beveiligd worden. De omgevingen worden beschermd tegen cyberdreigingen dankzij een geïntegreerde regie, system hardening bescherming van de workload en zelflerende beveiligingssystemen.

Kaspersky Hybrid Cloud Security biedt bovendien één console in de cloud. IT-beveiligingsteams behouden zo de volledige zichtbaarheid en controle op toegangsrechten van data, ongeacht of deze op locatie of in de publieke cloud worden opgeslagen. Daardoor worden verschillende beveiligingsmethodes van alle virtuele infrastructuren geïntegreerd en kan er sneller en adequater gereageerd worden op cyberdreigingen.

Met de console kunnen IT-beveiligers bepalen wie toegang krijgt tot bedrijfsdata, ongeacht de plek waar de gegevens beschikbaar zijn. Ook kunnen beveiligingsmeldingen vanaf één plek ingesteld worden.

Machine learning

De verschillende beschermingslagen binnen Kaspersky Hybrid Cloud Security, waaronder anti-ransomware en gedragsdetectie, beschikken verder altijd over de nieuwe dreigingsinformatie. Daarnaast biedt het platform bescherming op basis van machine learning. Beveiligingssystemen blokkeren en onderscheppen potentiële dreigingen daarmee, voordat ze bedrijfsdata en -systemen kunnen treffen.

Ook bevat het platform een exploitatiepreventie, een assessment voor kwetsbaarheden en automatisch patchbeheer. Zwakke plekken in de infrastructuur van de cloud moeten daardoor direct opgespoord worden en waar nodig voorkomen worden.