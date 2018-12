Sophos maakt XG Firewall beschikbaar via Early Access Program

Sophos heeft zijn next-generation XG Firewall beschikbaar gemaakt via het Early Access Program. Sophos XG Firewall met lateral movement protection moet beschermen tegen de verspreiding van gerichte, handmatige cyberaanvallen. De oplossing werd in november dit jaar al gepresenteerd.

De XG Firewall schakelt automatisch met de endpoint-diensten van het bedrijf, waaronder de nieuwe Intercept X Advanced met Endpoint Detection and Response (EDR). Deze oplossing kan proactief dreigingen voorspellen en hier bescherming tegen bieden, automatisch computers isoleren en infecties tegengaan.

De XG Firewall kan net als andere Sophos-diensten op afstand beheerd worden via een geïntegreerde cloud-based managementconsole. Dit betekent voor channel partners dat de mogelijkheid bestaat om de gehele Sophos-opzet via één console te beheren. Volgens Dan Schiappa, Senior Vice President en General Manager Products, stelt dat dat “synchronized security” creëert.

“Hierbij kunnen endpoints en netwerken realtime informatie delen, waardoor er meer inzicht in het netwerk én geautomatiseerde reacties op aanvallen ontstaat. De kracht van het Sophos Central-platform blijft groeien, en met de toevoeging van XG Firewall kunnen gebruikers alle kritische veiligheidsmaatregelen vanuit één plek beheren.”

Sophos Central

De XG Firewall is beschikbaar via het cloudgebaseerde Sophos Central-beheerplatform. Dat werd in 2015 gelanceerd. Partners kunnen via het Early Access Program op het platform niet alleen de XG Firewall beheren, maar ook web-, mail-, endpoint-, server- en mobiele bescherming op een enkel scherm beheren.

Sophos Central telde aan het einde van september dit jaar ruim 77.000 klanten. Daarvoor werden per minuut meer dan acht miljoen transacties verwerkt. Het platform vereenvoudigd via een partnerdashboard het beheer en de responstijd van meerdere klanten voor VAR’s en MSP’s.