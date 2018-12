Oracle klaagt Amerikaanse overheid aan wegens proces JEDI-contract

Oracle heeft vorige week een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse overheid. Het bedrijf claimt dat het Pentagon JEDI-contract oneerlijk en illegaal is. Dat meldt TechCrunch.

Het JEDI-contract is een tienjarig contract ter waarde van 10 miljard dollar voor een bedrijf dat het Pentagon helpt om over te stappen naar de cloud. Maar één aanbieder kan het contract winnen. Oracle diende hier eerder al een klacht over in. Het bedrijf vindt – net als diverse andere cloud-aanbieders – dat er meerdere partijen moeten zijn.

Nu volgt er dus een rechtszaak om hetzelfde probleem. De klacht werd echter afgewezen door de Government Accountability Office (GAO). “De beslissing van het ministerie van Defensie om een enkele aanbieder te kiezen om deze cloud-diensten te krijgen is consistent met de toepasbare regels, omdat de instantie besloten heeft dat dit het beste is voor de overheid wegens diverse redenen, zoals nationale veiligheid, wat de wet toestaat.”

Oracle heeft echter besloten om het toch nog een keer te proberen.: “De tech-industrie innoveert op ongekende snelheid rondom een next generation cloud en het JEDI-contract houdt in, zoals het er nu uit ziet, dat het ministerie van Defensie de komende tien jaar of langer vastzit in een verouderde cloud”, aldus het bedrijf. Ook is het kiezen van een aanbieder volgens het bedrijf iets wat ingaat tegen de multi-cloud-strategie van de industrie.

Geen tien jaar

Het proces rondom het JEDI-contract gaat om het bepalen van de cloud-strategie voor het ministerie van Defensie voor de komende tien jaar. Er zijn echter diverse momenten waarop het ministerie er uit kan stappen. Dit kan na twee jaar. Ook zijn er twee opties na drie jaar en een laatste optie na twee jaar. Daardoor is er een mogelijkheid dat de tien jaar niet vol wordt gemaakt.

Oracle klaagt al maanden omdat het denkt dat het contract opgesteld is om de leider van de industrie, AWS, voor te trekken. IBM diende in oktober een vergelijkbare klacht in. In de rechtszaak wordt die klacht en steun van andere gegadigden, zoals Google en Microsoft, aangehaald. Google doet inmiddels niet meer mee aan het bieden op het contract.