Microsoft heeft een nieuwe tool genaamd Clarity als bètaversie gelanceerd. De tool moet eigenaars van websites helpen te begrijpen hoe bezoekers zich gedragen op hun websites. Clarity is een analytics-tool. Dat meldt The Next Web.

Clarity laat eigenaars en beheerders van websites A/B-testen draaien en brengt visualisaties van de gebruikerservaringen en gedragspatronen op een website terug in beeld. De tool moet gebruikers niet alleen helpen begrijpen wat bezoekers zien, maar ook fouten oplossen en problemen met het gebruik van een website identificeren.

Microsoft zegt dat het bekijken van Clarity-sessies hebben geholpen bij het ontdekken dat een deel van de mensen moeite hadden met Bing in feite een browser gebruikten die geïnfecteerd was met malware. Clarity wordt echter nog steeds ontwikkeld, dus waarschijnlijk moeten er nog meer functies komen voor dat het kan concurreren met andere diensten.

Concurreren

Clarity moet onder meer gaan concurreren met Optimizely, Google Optimize en Visual Web Optimizer. Die diensten laten je ook A/B-testen draaien, evenals visualisaties van gebruikerservaringen en gedragspatronen op een website. Om te kunnen concurreren wil het team van Microsoft kunstmatige intelligentie toe gaan voegen aan Clarity om belangrijke gebruikerssessies die abnormaal klikgedrag en JavaScript-fouten tonen te helpen identificeren.

Daarnaast wil het Clarity-team heatmaps gaan maken om te tonen hoe gebruikers klikken en hoe ze over een pagina heen scrollen. De tool moet volgens Microsoft werken met iedere HTML-webpagina die de meest gebruikte twee- en drie-letter toplevel domeinen gebruiken. Ondersteuning voor andere TLD’s moet nog komen, maar daar wordt wel aan gewerkt.

Het is nu al mogelijk voor gebruikers om zich aan te melden voor de bètaversie, door zich in te schrijven op een wachtlijst met een Microsoft-account. Hoe lang het duurt voor iemand toegelaten wordt tot de bètaversie, is onbekend.