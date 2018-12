Amazon heeft gisteren een compacte versie van zijn kassaloze Amazon Go-winkel geopend. De bedoeling is om meer van dat soort winkels te openen op plekken als lobbies in kantoren en ziekenhuizen. Dat schrijft Reuters. De nieuwe winkel zit in een kantoor in Seattle.

De nieuwe, achtste winkel van Amazon zit vlakbij het origineel, maar is een kwart van de grootte. Het gaat om een oppervlakte van ongeveer 41 vierkante meter, vergelijkbaar met een studio-appartement in New York. De nieuwe winkel heeft als doel om salades en snacks te verkopen aan werknemers van het kantoorpand.

Net als de winkels in Chicago, San Francisco en Seattle heeft de nieuwe winkel geen kassa’s. Klanten scannen in plaats daarvan hun smartphones om binnen te komen. Camera’s in de winkel houden bij wat iemand van de planken pakt. Bij het weggaan wordt de smartphone weer gescand. De rekening stuurt Amazon naar de creditcard van de klant.

Strategie

Amazon zet hoog in op de verkoop van eten in fysieke winkels. Het is een belangrijke strategie van het bedrijf om meer winkeliers weg te trekken van andere bedrijven. Het kleine formaat kan goed zijn voor lobbies in kantoren, gemeenschappelijke verdiepingen in hoge gebouwen en mogelijk zelfs ziekenhuizen, stelt Gianna Puerini, vice-president van Amazon Go.

“We wilden iets dat vanuit een ontwerpperspectief goed zou passen in open ruimtes”, aldus Puerini. “Je kunt het in stukjes naar binnen brengen en ter plekke in elkaar zetten.” Wanneer en waar andere kleine winkels geopend worden, vertelde Puerini niet. De nieuwe locatie in Seattle, op de zesde verdieping van het historische Macy’s gebouw in de stad, is alleen open voor werknemers van Amazon en hun gasten.

Vorige week was er een gerucht dat de internetgigant ook kassaloze winkels wilde openen op vliegvelden. Puerini wilde hier echter niet op reageren. Ze zei wel dat “vliegvelden een hoop hongerige mensen met haast” hebben, “dus je weet maar nooit”.