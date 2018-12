SEC en oprichters frauduleuze AriseBank treffen schikking

De Securities and Exchange Commission heeft vandaag bekend gemaakt te schikken met de oprichters van AriseBank. Dat bedrijf werd afgelopen januari gesloten, nadat het tijdens een frauduleuze initial coin offering (ICO) 600 miljoen dollar ophaalde. Nu is er dus een schikking met de mensen achter het bedrijf en de Amerikaanse markttoezichthouder, de SEC.

Voormalig CEO Jared Rice Sr. En COO Stanley Ford werden ervan beschuldigd ongeregistreerde investeringen aan te bieden en te verkopen in de vorm van AriseCoin, een cryptovaluta die verbonden is aan de AriseBank. Het bedrijf claimde toen dat het de tokens verkocht om “het eerste en grote cryptovaluta bankierenplatform wereldwijd” te lanceren.

ICO stopgezet

Maar de SEC stelde toentertijd dat de ICO niet langer door mocht gaan, omdat AriseBank valselijk gesteld had een FDIC-verzekerde bank te hebben overgenomen. Die bank zou weer als basis hebben gediend om klanten een verzekerde account aan te kunnen bieden. Maar dat bleek niet te kloppen. Daarom sloot de SEC de ICO voordat deze afgerond was.

Zowel Rice als Ford werden dan ook aangeklaagd en hebben uiteindelijk een schikking getroffen met de SEC. Het duo moet bijna 2,7 miljoen dollar betalen en mag niet langer als directeur of bestuurslid van een publiek bedrijf werken. Ook mogen ze niet meedoen aan toekomstige ICO’s of digitale securities. Met deze schikking komt een einde aan een bijna jaar durend proces van de SEC tegen Rice en Ford.

Opvallend genoeg is het niet bepaald de grootste valse claim rond een ICO. Die illustere eer valt de Titanium Blockchain Infrastructure Services te beurt. Het bedrijf claimde dat het zakelijke banden had met de Federal Reserve en tientallen bekende ondernemingen, waaronder PayPal, Boeing en Walt Disney Co. Daar stak de SEC afgelopen mei een stokje voor.