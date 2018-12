Dell Boomi legt focus op blockchain-integraties met nieuwe update

Dell Boomi heeft zijn nieuwste Fall 2018-release voorzien van nieuwe blockchain-integraties en professionele certificeringen.



De nieuwe blockchain-integratie biedt ondersteuning voor blockchainplatforms van Ethereum en Hyperledger Fabric, waarmee klanten blockchain smart-contracten aan hun workflow kunnen toevoegen.

“Naarmate de sector evolueert, is blockchain-integratie van vitaal belang voor organisaties om concurrerend te blijven in de markt”, aldus een verklaring van Dell Boomi aan SD Times. Daarnaast zou de update ook de integratie met Google, Salesforce en Workday verbeteren.

Verbeteringen op het gebied van beveiliging zijn onder meer de toevoeging van tweestapsverificatie, strengere besturingselementen voor gelijktijdige sessies, het automatisch scannen van virussen van bestandsuploads en de Flow-multiregio-functie, die specifieke regio’s kan uitsluiten voor toegang.

Dell Boomi: “Als bijvoorbeeld een gebruiker wil dat zijn runtime-gegevens zich in Frankrijk bevinden en de bedrijfs-apps, die met Flow zijn gebouwd, alleen toegankelijk zijn in Singapore, kan dit in slechts enkele minuten worden geconfigureerd.”

Boomi Flow

Ook laat het bedrijf weten nieuwe dashboardfilters, visualisaties en een Boomi Flow-gegevensexport te hebben toegevoegd ter verbetering van de snelheid en productiviteit. Zo zouden low-code gebruikers van Boomi Flow een 360-gradenoverzicht van hun workflows en hun runtime-status krijgen.

“De technologie verandert en Boomi evolueert mee om ervoor te zorgen dat onze klanten de best mogelijke oplossingen hebben om aan hun zakelijke behoeften te voldoen. Met onze nieuwe mogelijkheden blijven we de iPaaS-industrie opnieuw bekijken en onze visie op The Connected Business waarmaken”, aldus Steve Wood, chief product officer bij Dell Boomi.

Professionele trainingen

Op het gebied van gratis on-demand en professionele certificering voegt Dell Boomi een aantal nieuwe trainingen toe, waaronder Professional API Design en Management Certification, Professional Linux Operational Administrator Certification en Boomi Flow Associate Certification.

