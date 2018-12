‘Ook Amazon, Google en Microsoft hadden interesse in overname Red Hat’

IBM blijkt flinke concurrentie gehad te hebben bij de overname van Red Hat. Het bedrijf betaalt daar 34 miljard dollar voor. Maar gesprekken werden ook gevoerd met Amazon, Google en Microsoft. Daarop besloot IBM uiteindelijk het bedrijf voor dit gigantische bedrag over te nemen.

Dat meldt de site Business Insider op basis van bronnen binnen de verschillende betrokken bedrijven. Toen IBM afgelopen oktober de overname van 34 miljard dollar aankondigde, vielen twee zaken op. Enerzijds was er het hoge prijskaartje, maar anderzijds ook het potentieel van Red Hat om IBM te helpen zijn cloudzaken te herstellen. Bijna was de overname anders gelopen.

Meerdere partijen

Zowel Amazon, Google als Microsoft voerden discussies met Red Hat over een mogelijke overname. Die gesprekken vonden al maanden plaats voordat IBM het overname bod deed. Als open-source bedrijf, is Red Hat een strategisch belangrijke partij, vanwege zijn populariteit onder ontwikkelaars. Het ontwikkelt bijvoorbeeld Linux en IBM wilde er een graantje van meepikken om zijn hybride cloud aan te sterken.

Eind november meldde Red Hat echter dat drie bedrijven overwogen hadden om ook te bieden op het bedrijf, of om een partnerschap aan te gaan. Het blijkt dat IBM in april al gesprekken voerde met Red Hat over een mogelijke overname. Op dat moment vroeg het bestuur zijn adviseurs om een lijst met mogelijke andere partijen samen te stellen.

Niemand wilde bieden

Volgens de bronnen van Business Insider wilde Microsoft wel gesprekken voeren over de overname. Het bedrijf besloot echter in oktober niet meer door te gaan daarmee, omdat het zich afvroeg of het wel toestemming kon krijgen voor de overname van de nodige autoriteiten.

Google was wel geïnteresseerd, maar had vooral trek in een partnerschap. Uiteindelijk kwam er dan ook geen bod van haar kant. Tot slot wilde Amazon ook wel in gesprek gaan met Red Hat, maar was het uiteindelijk er niet toe in staat om het bedrijf over te nemen.

Overname door IBM

De overname door IBM was ook niet meteen zeker. Het bedrijf bood in eerste instantie 185 dollar per aandeel van Red Hat. Dat was volgens het bestuur niet genoeg, waarop IBM na enige onderhandelingen met 190 dollar per aandeel kwam. De raad van bestuur keurde dat bod wel goed.

Nu moeten aandeelhouders nog akkoord gaan. Zij stemmen daar op 16 januari 2019 over. Mochten ze instemmen, dan is dit de grootste overname in de meer dan honderdjarige geschiedenis van IBM. Daarnaast is het bedrijf hiermee meteen een van de grootste cloudaanbieders, samen met Amazon en Microsoft.