In nieuwe spammails wordt gedreigd met bommen

Een opvallende nieuwe spamcampagne van start gegaan, gericht op landen in de westerse wereld. De hackers dreigen een bom te laten ontploffen, tenzij de ontvanger van de mail een betaling in bitcoin maakt. Bommen zijn er tot dusverre niet gevonden op de locaties waar die zouden liggen.

De boodschap van de mails is duidelijk: de afzender heeft een bom verstopt in het gebouw van de ontvanger. Die bom zal ontploffen, als de ontvanger niet voor een bepaalde tijd een betaling in bitcoin doet. De totale waarde van die bitcoin moet 20.000 dollar bedragen. Als de ontvanger de politie belt, gaat de bom ook af.

So I actually just got a bomb threat in my work email today ordering me to send the person $20,000 via bitcoin or they will blow up my place of work…. 2018 is wild pic.twitter.com/sn0vVLwe6v — Ryan William Grant (@TheeRyanGrant) December 13, 2018

Hoeveel van dit soort spamberichten verzonden zijn is niet duidelijk. De site Bleeping Computer gaat uit van 15.000, waar ZDNet claimt dat miljoenen mensen deze mails ontvangen hebben. Hoeveel het er ook zijn: velen nemen de bedreigingen serieus. Dat betekent dat er regelmatig telefoontjes naar de politie gaan in verschillende Engelssprekende landen.

Geen bommen

Onder meer in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en Australië zijn meldingen hiervan gedaan. Het kantoor van het bedrijf Infinity Ward, ontwikkelaar van de Call of Duty-games, werd zelfs helemaal ontruimd na de bomdreiging. Politie doorzocht het gebouw, maar vond niets.

Dat gebeurde ook in andere kantoren en gebouwen in de Verenigde Staten, waar de politie meerdere keren op onderzoek uitging. De politie van New York City laat zelfs op Twitter weten dat de bedreigingen niet echt lijken te zijn. De boodschappen lijken geloofwaardig, maar er is nergens waar gezocht werd ook daadwerkelijk iets gevonden:

At this time, it appears that these threats are meant to cause disruption and/or obtain money. We’ll respond to each call regarding these emails to conduct a search but we wanted to share this information so the credibility of these threats can be assessed as likely NOT CREDIBLE. — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 13, 2018

Uiteraard nemen overheden en politieafdelingen de bedreigingen wel serieus. Momenteel vindt er dan ook een groot onderzoek plaats waarmee men hoopt te achterhalen wie hierachter zit.