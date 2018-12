Avaya komt met een geheel nieuw Device-as-a-Service aanbod

Avaya, dat communicatiediensten aanbiedt, heeft voor 2019 een geheel nieuw aanbod aangekondigd. Het bedrijf komt met een device-as-a-service (DaaS). Ondernemingen krijgen zodoende de mogelijkheid om over de nieuwste slimme desktopapparaten van Avaya te beschikken, door daar elke maand een vast bedrag voor te betalen.

Op eenzelfde manier hoe consumenten in een lokale winkel een slim apparaat kunnen kopen, geeft Avaya bedrijven een reeks verschillende manieren om nieuwe apparatuur te kopen. Bedrijven kunnen kiezen uit drie opties. Ze kunnen een apparaat simpelweg aanschaffen; een financieringstraject aangaan, of een abonnementsdienst afsluiten.

Breed beschikbaar

De DaaS-optie is voor een aantal apparaten van Avaya beschikbaar. Zo is het volledige Vantage-portfolio beschikbaar binnen DaaS. Ook de Essential Experience J100-telefoons en de Avaya B189, B179 en B109 conferentieapparaten kunnen in het kader hiervan aangeschaft worden. Bedrijven die een DaaS-contract afsluiten, zullen daar voor 1, 3 tot 5 jaar gebruik van maken.

Het is ook mogelijk om voor een langere termijn te gaan, met lagere maandelijkse prijzen. Daarnaast biedt Avaya de mogelijkheid om apparaten tussentijds te upgraden. Geavanceerdere apparatuur is dus gewoon verkrijgbaar voor mensen met een contract. Daarvoor hoeven bedrijven dan geen boetes te betalen.

Nieuwe strategie

Het nieuwe DaaS-aanbod maakt onderdeel uit van de nieuwe marktstrategie van Avaya. Dat brengt grote veranderingen aan in de manieren waarop het zijn producten probeert te slijten. Dit is in elk geval een handige en slimme oplossing voor bedrijven om de nieuwste hardwareopties aan te schaffen, zonder meteen hoge kosten te hoeven maken.

Vicepresident van Collaboration and Devices, Greg Pelton, meldt in een statement over het DaaS-aanbod dan ook dat zowel partners als klanten vragen om de mogelijkheid. Avaya moest wat werk verzetten om dit mogelijk te maken, maar dat lukte uiteindelijk.