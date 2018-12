Nieuwe tool gebruikt AI om uitrol van softwarebuilds met bugs automatisch te stoppen

Bedrijven stappen steeds meer over op constructies waarbij constant nieuwe versies van software uitgerold worden. Door het flink opgevoerde tempo zijn er steeds vaker problemen met software. Tegelijk worstelen bedrijven door het hoge tempo met het in de gaten houden van de problemen en het oplossen daarvan. Kunstmatige intelligentie kan helpen.

De startup Harness, die vorig jaar opgericht werd door AppDynamics-oprichter Jyoti Bansal, wil dit probleem oplossen met kunstmatige intelligentie. Daarvoor brengt het een nieuwe tool uit, de 24×7 Service Guard. De tool is ontworpen om bedrijven te helpen die continu nieuwe versies van hun software aanleveren. Met de 24×7 Service Guard kunnen ze alle builds in de gaten houden, wanneer die ook uitgebracht zijn.

Beter monitoren

De 24×7 Service Guard moet dit proces beter te monitoren maken door de toevoeging van machine learning en kunstmatige intelligentie. De uitrol van een problematische build zou in principe automatisch stopgezet kunnen worden met de software die Harness lanceert. Ontwikkelaars hoeven zich daar dan geen zorgen meer over te maken.

Vorig jaar werd al een andere tool uitgerold die ook inspeelt op de uitrol van software. Harness kwam toen met Continuous Verification. Die tool bevestigt voor ontwikkelaars of een nieuwe build ook daadwerkelijk goed uitgerold wordt. Bansal stelt nu dat dit naar een nieuw niveau getild wordt, zodat ontwikkelaars beter begrijpen wat zich rond hun build afspeelt als deze is uitgerold.

De nieuwe 24×7 Service Guard houdt elke build, zelfs dagen nadat deze uitgerold zijn, in de gaten. Daarvoor vertrouwt men op data van tools als AppDynamics, New Relic, Elastic en Splunk. AI en machine learning worden gebruikt om problemen te identificeren, die vervolgens opgelost worden zonder dat er menselijke interventie nodig is.

Het ontwikkelteam krijgt vervolgens een overzicht voorgeschoteld met informatie over de prestaties en kwaliteit van alle verschillende tools.