Dell EMC en VMware sluiten zich aan bij 5G-pilottrajecten in Groningen

Dell EMC en VMware hebben zich als partner aangesloten bij het 5Groningen-programma. Dit programma voert in de provincie Groningen pilots uit met 5G-technologie op het gebied van telecom, innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling voor vooral het Internet of Things (IoT).

Concreet gaan beide bedrijven voor de diverse telecom- en IoT-pilottrajecten infrastructuur, software en kennis leveren. De komende maanden zullen diverse 5G pilots worden uitgevoerd op basis van fysieke infrastructuur-toepassingen van Dell EMC en de brede security- IoT- en virtualisatiekennis en -oplossingen van VMware.

Toepassingen van DellEMC en VMware

Met de infrastructuur van Dell EMC krijgt het 5G-initiatief in Groningen onder andere de beschikking over meer rekenkracht, opslagmogelijkheden voor data en netwerkvoorzieningen. Hierdoor kan alle gegenereerde data sneller worden verwerkt, aldus de netwerkspecialist. Hierdoor zijn bedrijven en organisaties wellicht in staat op een snellere manier belangrijke applicaties te bouwen en ook de ontwikkeling van 5G zelf een boost te geven, zo verwacht Dell EMC.

Op zijn beurt levert VMware binnen de samenwerking diverse cloud native en gevirtualiseerde oplossingen om deelnemende serviceproviders te helpen met de voordelen die 5G en het IoT moeten brengen en daarbij succesvol cloudgebaseerde oplossingen in te zetten.

Groningen en de verschillende 5G-pilots

5Groningen brengt in opdracht de Economic Board Groningen (EBG) diverse partners samen die zijn gespecialiseerd in telecom, innovatie, wetenschap en duurzame economische ontwikkeling om gezamenlijk de praktische toepassing van 5G te onderzoeken. De pilots vinden met opzet in een ruraal gebied plaats om daarmee een impuls geven aan de economische ontwikkeling van Noord-Groningen. Belangrijke pilottrajecten zijn onder meer zelfrijdende auto’s en de inzet van 5G voor een betere gewasbescherming in de landbouw. Andere trajecten waarvoor het gebruik van de nieuwste mobiele technologie wordt onderzocht zijn de zorg, de energiesector, de leefomgeving en slimme industriële toepassingen.