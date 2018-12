Salesforce voegt Javascript-ondersteuning toe aan Lightning-platform

Salesforce heeft aangekondigd ondersteuning voor Javascript toe te voegen aan het Lightning-platform. Lightning is een platform voor het ontwikkelen van apps. De nieuwe Lightning Web Components is een op standaarden gebaseerd programmeermodel waarmee ontwikkelaars eenvoudig herbruikbare componenten kunnen maken met Javascript, meldt ZDNet.

Javascript is volgens recent onderzoek de populairste programmeertaal en wordt in 95 procent van alle websites gebruikt. Lightning Web Components bevat een op standaarden gebaseerd component authoring format, evenals een compiler en rendering engine.

“We werken constant aan nieuwe manieren om onze klanten te helpen nieuwe producten sneller te bouwen en te lanceren, en om te innoveren”, aldus Mike Rosenbaum, EVP of product bij Salesforce. “Iedere keer als we een nieuwe mogelijkheid op het platform lanceren, zien we een versnelling van innovatie in onze klantenbestand, en we zijn enthousiast om te zien wat onze gemeenschap aan ontwikkelaars gaat doen met Lightning Web Components.”

Low-code

De tool is onderdeel van een plan om een reeks ontwikkelaarsdiensten aan te bieden. Het gaat onder meer om low-code-tools, zodat bedrijven geen nieuwe talenten aan te hoeven nemen om enterprise-apps te bouwen. In september onthulde het bedrijf nog twee nieuwe tools, genaamd Lightning Object Creator en Lightning Flow Builder.

Met de Lightning Object Creator kunnen werknemers zonder technische achtergrond spreadsheets met data van het bedrijf omzetten in gemakkelijk te navigeren apps. Eindgebruikers kunnen daarmee bestanden doorzoeken om specifieke informatie te vinden en data exporteren naar andere records op het platform van Salesforce.

De Lightning Flow Builder bevat meer geavanceerde mogelijkheden. De tool laat werknemers speciale automation workflows gebruiken aan de hand van kant en klare Flow Actions die door partners van het bedrijf beschikbaar zijn gesteld.