‘T-Mobile USA overdreef dekkingspercentages in de VS schromelijk’

T-Mobile USA zou gelogen hebben tegen de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) over de dekking van zijn 4G-netwerk. Dat stelt een handelsgroep die draadloze providers rond het platteland vertegenwoordigt. T-Mobile zou gesteld hebben bepaalde plekken te dekken, waar dat niet het geval is.

Dat stelt de Rural Wireless Association (RWA) in een FCC-klacht. T-Mobile zou verklaard hebben dekking te bieden in bepaalde gebieden, waar het die dekking niet heeft. De RWA constateerde dat eerder over Verizon, klaagde daar toen over bij de FCC en werd in het gelijk gesteld.

Landelijke dekking

Incorrecte dekkingskaarten zijn vooral nadelig voor providers in landelijke omgevingen. Het Amerikaanse Mobility Fund is in het leven geroepen om die providers te helpen netwerken op te zetten in de wat landelijkere gebieden waar dit voor grote bedrijven minder aantrekkelijk is. De FCC wil dan ook van providers weten waar ze netwerken aanbieden.

Vorig jaar vroeg de FCC van Verizon en een aantal andere bedrijven waar ze momenteel in de Verenigde Staten 4G-netwerken aanbieden met snelheden van minimaal 5Mbps. Providers moesten naar waarheid aanduiden waar hun netwerken die dekking boden. “Personen die bewust verkeerde informatie bieden” over deze informatie stond mogelijk een boete te wachten. De data is namelijk cruciaal voor de FCC om te bepalen waar het de 4,5 miljard dollar in het Mobility Fund de komende tien jaar besteed zal worden.

Miljoenen speedtests

RWA-leden hebben als onderdeel van het proces rond de besteding van het Mobility Fund miljoenen speedtests uitgevoerd in landelijke gebieden. Zo hopen ze vast te stellen of de gegevens die aangeleverd zijn door netwerkaanbieders wel kloppen. De speedtests wezen er eerder op dat Verizon geen dekking bood in het Oklahoma Panhandle-gebied, zoals dat wel geclaimd had.

Nu is er iets soortgelijks aan de hand met de dekking van T-Mobile. Volgens de RWA-leden heeft T-Mobile een voorspelling ingediend over zijn toekomstige dekking en dus niet waar er daadwerkelijk al netwerken geplaatst waren. “In veel gebieden waarvan T-Mobile zei dat er dekking was, waren de antennes nog niet eens geplaatst”, aldus de RWA.

Er zal vermoedelijk onderzoek gedaan worden door de FCC om te bepalen wat er precies aan de hand is met de claims van T-Mobile en de RWA.