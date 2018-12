Een aantal inwoners van de Amerikaanse plaats Phoenix in Arizona hebben zelfrijdende auto’s van Waymo aangevallen, meldt Silicon Angle. Het lijkt er op dat ze zo hun woede uiten op het gebruik van de technologie in hun straten.

In de afgelopen twee jaar zijn er 21 incidenten gemeld. De aanvallen variëren van het doorsnijden van de banden van de auto’s tot een man die een voertuig bedreigde met een geweer. De incidenten omvatten ook vijf gevallen waarbij mensen stenen naar de auto’s van Waymo gooiden, diverse keren dat mensen naar de voertuigen schreeuwden en zes gevallen waarbij dezelfde Jeep de voertuigen lastigviel op de weg.

In het geval van de aanval met een geweer meldde een test-bestuurder dat een bebaarde man in een korte broek een pistool op het richtte toen hij langs de oprit van de man reed. De man met het wapen, de 69-jarige Roy Leonard Haselton, werd later gearresteerd. Hij vertelde de politie dat zijn intentie was om de bestuurder te laten schrikken, omdat hij de voertuigen van Waymo haat.

Bij een ander incident blokkeerde een man die als “erg dronken” werd beschreven de weg van een voertuig door ervoor te gaan staan. “Hij zei het zat te zijn dat de Waymo-voertuigen door zijn wijk reden en dacht blijkbaar dat de beste oplossing was om ervoor te gaan staan”, aldus een politierapport.

Het aantal aanvallen kan nog veel hoger zijn, aangezien Waymo niet altijd incidenten bij de politie meldt.

Reactie Waymo

Het zusterbedrijf van Google zei in een reactie dat “veiligheid in de kern zit van alles wat we doen, wat betekent dat het veilig houden van onze bestuurders, passagiers en het publiek onze belangrijkste prioriteit is”. Ook zei het bedrijf dat mensen in Arizona de afgelopen twee jaar “erg verwelkomend en enthousiast waren over de mogelijkheid van de technologie om de wegen veiliger te maken”.

“We geloven dat een belangrijk element van de lokale betrekking ons doorlopende werk met de gemeenschappen waarin we rijden is, inclusief de politie in Arizona.”