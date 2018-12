Microsoft Azure kan voortaan statische websites hosten

Microsoft heeft statisch webhosting op Azure Storage aangekondigd. Eerder dit jaar lanceerde de softwarereus al een preview-versie van de service, die nu wordt uitgerold naar alle cloudregio’s van Azure.

Een statische website is volledig samengesteld uit onveranderende bestanden, uitsluitend HTML, CSS en JavaScript. Dit in tegenstelling tot dynamische sites, die inhoud van een pagina on-the-fly genereren, zoals de website die je nu leest.

Statische sites zijn eenvoudiger te hosten, en dat kan voortaan ook op Azure. De oplossing is volgens Microsoft veel goedkoper dan traditonele hostingplannen, gezien alleen de standaard opslag- en toegangskosten voor Azure Storage betaald moeten worden. Dat komt neer op ongeveer 50 dollarcent per maand bij 1 GB aan opslag en 10 GB aan dataoverdracht.

Azure Blob Storage

De eenvoud van het hosten van een statische site, zit in het minimaal aantal benodigde middelen. Er is alleen een locatie nodig om bestanden te plaatsen en een manier om ze op internet zichtbaar te maken.Een Azure Blob Storage-container volstaat om een webapp met alleen een frontend online te krijgen.

Binnen het Azure-portaal is in het instellingsscherm van de container de nieuwe optie ‘Static website’ toegevoegd. Met slechts één muisklik wordt de statische site-hosting ingeschakeld. Vanaf dat moment kan de website met behulp van bestaande Azure-apps voor opslagbeheer worden geupload. Ook is het mogelijk om dit rechtsstreeks vanuit Visual Studio Code te doen.

Na het voltooien van de upload is de site direct zichtbaar op het domein dat wordt weergegeven in de Azure-portal. Eigen domeinen kunnen ook worden gekoppeld.

Lichte workflows

De oplossing is volgens Microsoft ontworpen voor relatief lichte workflows, waardoor er niet veel aanpassingsmogelijkheden zijn. Wel zou het mogelijk zijn een standaard ‘404-fouthandler’ in te stellen, evenals een standaard documentnaam. De Azure CDN-service biedt mogelijkheden om herschrijfregels te configureren voor meer geavanceerde routering van een site.

Microsoft laat dan ook weten dat statische webhosting van Azure een uitkomst biedt voor ontwikkelaars en beheerders die alleen online-apps hebben met minimale hostingvereisten. Door deze nieuwe hostingservice van statische sites kan de softwarereus vanaf nu concurreren met onder meer Googles Cloud Platform en Firebase.

Gerelateerd: Microsoft test Azure Availability Zone in Nederland