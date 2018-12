‘Fusie T-Mobile US en Sprint mag doorgaan mits moederbedrijven Huawei blokkeren’

T-Mobile US Inc en Sprint Corp geloven dat hun geplande fusie makkelijker doorgang zal vinden bij de Amerikaanse autoriteiten. Dat denken de bedrijven nu hun buitenlandse eigenaren hebben aangeboden geheel te stoppen technologie van Huawei te gebruiken. Het laat zien hoe ver Washington gaat om het Chinese bedrijf uit te sluiten.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag op basis van bronnen die bekend zijn met de deal. T-Mobile US en Sprint Corp willen voor 26 miljard dollar samengaan om beter te kunnen concurreren op de Amerikaanse markt. Zij gebruiken geen technologie van Huawei, maar hun eigenaren, Deutsche Telekom AG en SoftBank Group wel.

Geen Huawei meer

Bronnen bekend met de deal melden dan ook tegenover Reuters dat de Amerikaanse overheid flink heeft zitten pushen bij Deutsche Telekom om te stoppen met netwerkapparatuur van Huawei. De indruk is zo ontstaan dat de deal enkel doorgang zou vinden op het moment dat het bedrijf daar toezeggingen over zou doen.

Dat heeft gewerkt, want eerder deze week meldden zowel het Duitse Deutsche Telekom, als het Japanse SoftBank dat ze van plan waren om van Huawei af te stappen als leverancier van hun netwerkapparatuur. De verwachting als gevolg daarvan is dat zowel T-Mobile als Sprint verwachten mogelijk volgende week al toestemming te krijgen voor hun geplande fusie.

Kan afketsen

De twee bedrijven nemen de derde en vierde positie op de Amerikaanse telecommarkt in. Onderhandelingen met de Amerikaanse autoriteiten zijn nog niet afgerond, dus een deal zou volgens de bronnen nog altijd kunnen afketsen. Tegelijk zullen deze stappen vanuit de moederbedrijven wel helpen.

De Amerikaanse overheid voert ondertussen de druk op Huawei op. Het Chinese bedrijf zou hebben samengewerkt met de Chinese overheid en achterdeurtjes in zijn apparatuur inbouwen om spionage mogelijk te maken. Dat ontkent het bedrijf, maar als gevolg hiervan hebben verschillende Amerikaanse en Europese telecomaanbieders al laten weten geen Huawei-techniek te gebruiken bij de bouw van zijn 5G-netwerken.

De verwachting is dat er in de eerste helft van 2019 duidelijkheid komt over de fusie van T-Mobile US en Sprint.