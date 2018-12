Apple rolt software-updates uit om verbod op iPhone-verkopen in China te voorkomen

In de hoop te voorkomen dat het bepaalde iPhone-modellen niet langer mag verkopen in China, zal Apple een aantal software-updates uitrollen naar zijn gebruikers. De hoop is dat op die manier mogelijke problemen opgelost zijn en dat de toestellen nog altijd in de verkoop mogen in China.

In een statement tegenover persbureau Reuters laat Apple weten volgende week de software-updates uit te rollen, om “mogelijke zorgen over onze complaince met het wettelijk bevel” weg te nemen. Eerder deze week stelde Qualcomm nog dat een Chinese rechtbank besloten had dat bepaalde oudere iPhone-modellen verboden werden, omdat die inbreuk maakten op twee van zijn patenten.

Twee patenten

Kenners vertellen dat het verbod vermoedelijk enige tijd nodig heeft voordat het helemaal in effect is. Apple stelt tegelijk dat het een update uitbrengt die “de geringe functionaliteit” van de patenten waar deze zaak om draait, oplost. Daarmee zou het weer voldoen aan de regels en is een verbod niet nodig.

Qualcomm kan zich daar niet in vinden en laat in monde van advocaat Don Rosenberg weten dat Apple het gerechtelijk bevel negeert, ondanks de aanpassingen aan de software. “Ze zijn er wettelijk toe verplicht te stoppen met de verkoop en import van de apparaten”, aldus Rosenberg.

Verbod op iPhones

De zaak werd aangespannen door Qualcomm en is onderdeel van een breed en wereldwijd patentdispuut tussen de twee Amerikaanse bedrijven. Er lopen tientallen zaken wereldwijd tussen de twee bedrijven. In dit geval werd door de rechtbank in China besloten dat oudere iPhone-modellen, van de 6S tot de X, niet langer in China verkocht mogen worden.

Qualcomm en Apple zijn het echter niet helemaal eens over of dit rechtelijk besluit betekent dat iPhone-verkopen stopgezet moeten worden. Het oordeel lijkt, zo schrijft Reuters, er wel op te wijzen, dat Apple meteen moet stoppen met verkopen. Tegelijk stellen advocaten dat Apple stappen kan ondernemen om dat proces te vertragen.

De problemen

Qualcomm spande de zaak eind 2017 aan tegen Apple. Het stelde dat Apple inbreuk maakte op patenten rond het resizen van foto’s en het beheren van apps op een touchscreen. Tegelijk lijkt Apple al stappen te ondernemen om dit tegen te werken, door te stellen dat iPhones geen “niet te repareren schade” aan Qualcomm aanbrengen.