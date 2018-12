‘5G kan wereldwijde BBP en belastingomzet met miljarden verhogen’

Volgens een nieuw rapport van de GSMA, een vertegenwoordiger van mobiele providers wereldwijd, gaat de 5G-infrastructuur miljarden dollars toevoegen aan het wereldwijde BBP (Bruto Binnenlands Product) en de belastingomzet. In 2034 zou de wereldwijde BBP gestegen zijn met 565 miljard dollar, terwijl de wereldwijde belastingomzet dat jaar met 152 miljard dollar gestegen zou zijn. Dat meldt IT Pro Portal.

Volgens de GSMA wordt de toegang tot de gezondheidszorg, onderwijs en mobiliteit verbeterd. De veiligheid gaat bovendien omhoog en de vervuiling omlaag. De positieve resultaten hangen echter wel af van de ondersteuning van overheden voor genoeg millimeter wave (mmWave) spectrums voor de mobiele industrie.

Spectrum

“Mobiele providers hebben een geschiedenis van het maximaliseren van de impact van onze spectrum recourses, en er is niemand anders die meer gedaan heeft om spectrumtoewijzingen om te zetten in diensten die de levens van mensen veranderen”, zegt Brett Tarnutzer, Head of Spectrum bij GSMA. “Het plannen van spectrum is essentieel om de hoogste 5G-prestaties mogelijk te maken, en steun van de overheid voor mmWave mobiele spectrums bij WRC-19 maakt de grootste waardes van 5G-deployments voor hun burgers mogelijk.”

Tarnutzer geeft aan dat meer dan vijf miljoen mensen al vertrouwen op het mobiele ecosysteem om diensten te bieden die belangrijk zijn voor hun dagelijkse levens en fundamenteel zijn voor de economische duurzaamheid van de gemeenschappen waarin ze wonen. Hij concludeert dat 5G meer voordelen kan bieden, alsmede een geheel nieuwe reeks aan diensten aan nog meer mensen. Dit is echter niet mogelijk zonder toegang tot het vitale spectrum.

Naar verwachting gaan landen in Azië (212 miljard dollar extra bij het BBP) en Amerika (190 miljard dollar) het meeste verdienen, aangezien zij 5G als eerste zullen adopteren. Europa krijgt naar verwachting de hoogste groei als er naar percentages van het BBP gekeken wordt. Het gaat om 2,9 procent.