Nieuw Microsoft-patent toont opvouwbare telefoon met twee schermen

Een nieuw patent van Microsoft laat een apparaat met twee schermen zien. Die schermen worden vastgehouden met scharnieren en het geheel heeft het formaat van een smartphone. Het patent draait overigens vooral om de scharnier, maar laat zien dat Microsoft nog altijd interesse heeft in nieuwe vormen voor zijn hardware.

Zeer recent was er nog de claim dat Microsoft zou werken aan een groot apparaat met twee schermen. Volgens de geruchten zou dat de Centaurus zijn, een apparaat waarmee Microsoft met Chromebooks wil concurreren. Ook zijn er geruchten geweest rond een kleiner opvouwbaar apparaat dat de Andromeda genoemd wordt.

Aparte functies

De nieuwste toevoeging aan de geruchten is dit apparaat. Dat heeft een paar interessante functies. Zo is er een knopje dat het mogelijk maakt voor de gebruiker om het scherm eenvoudig te openen. Daarvoor hoeft deze alleen op de knop te drukken, waarna het geheel vanzelf opent.

Dit is het user controllable lock dat gebruikt kan worden om het scherm net genoeg te openen, zodat een boodschap op de rand van het scherm gelezen kan worden. Het patent noemt als voorbeeld een afspraak. Daarna kan de gebruiker het apparaat sluiten, of indien dat gewenst is verder openen.

In het patent, waarvan overigens hieronder een figuur te zien is, staat te lezen dat het gesloten apparaat behoorlijk compact is en makkelijk in een broekzak past.

Gezien de grote hoeveelheid patenten die aangevraagd worden, maar waar nooit iets mee gedaan wordt, zou het kunnen dat Microsoft ook hier uiteindelijk niets mee doet. Wel is het een interessante aanwijzing voor wat het bedrijf uiteindelijk zou kunnen uitbrengen. We weten dat Microsoft graag mobiele hardware wil uitbrengen, onder meer smartphones. Die toestellen stopte het bedrijf destijds mee omdat ze niet winstgevend genoeg waren, maar een vernieuwende vormfactor kan helpen het bedrijf weer concurrerend te maken op dat vlak.