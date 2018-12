LinkedIn: vraag naar kennis van blockchain en AI blijft toenemen

De vraag naar kennis en kunde van blockchain en artificiële intelligentie nemen in sneltreinvaart toe. Dit blijkt uit het ‘LinkedIn 2018 Emerging Jobs Report’ dat het zakelijke sociale netwerk onlangs heeft gepubliceerd. Het rapport brengt de snelst groeiende functies in de afgelopen vijf jaar in kaart.



Guy Berger, hoofdeconoom bij LinkedIn, laat in een reactie aan ZDNet weten dat volgens hem de vraag verder reikt dan alleen die naar technische vaardigheden. Ook zou er vraag zijn naar profielen die blockchain en AI productief kunnen inzetten: “AI mag in de lift zitten, maar het kan de kracht van mensen niet vervangen. Basale operationele functies, zoals administratief assistent, assurantiemedewerkers en verkoopmedewerkers vertegenwoordigden ook plekken op de lijst met opkomende banen.”

Volgens Berger gaat het in deze om de vraag naar soft skills, zoals mondelinge communicatie, leiderschap en time management. Die vaardigheden beslaan de helft van LinkedIns lijst met vaardigheden met de grootste skills gaps.

Snelst groeiende functies

De functies en bijbehorende vaardigheden, die sinds 2014 het snelst groeien zijn volgens LinkedIn:

Blockchain developer (33x) , waarvoor benodigd kennis van: Solidity, blockchain, Ethereum, Cryptocurrency, Node.js

Machine learning engineer (12x), waarvoor benodigd kennis van: deep learning, machine learning, Tensorflow, Apache Spark en natural language processing.

Application sales executives (8x), waarvoor benodigd kennis van: Software as a Service (SaaS), cloud applications, human capital management, enterprise resource planning en solution selling.

Machine learning specialist (6x), waarvoor benodigd kennis van: machine learning, deep learning, Tensorflow, Python en AI.

Professional medical representative (6x), waarvoor benodigd kennis van: pharmaceutical sales, sales effectiveness, product launches, medical devices en gastroenterology.

Relationship Consultant (5,5x), waarvoor benodigd kennis van: banking, retail banking, loans, consumer Lending en Credit.

Data Science Specialist (5x), waarvoor benodigd kennis van: machine learning, data science, Python, R en Apache Spark.

Verzekeringsmedewerker (5x), waarvoor benodigd kennis van: auditing, accounting, financial reporting en internal controls.

Sales Development Representative (4x), waarvoor benodigd kennis van: Salesforce, cold calling, Software-as-a-Service, lead generation en sales prospecting.

Business Support Consultant (4x), waarvoor benodigd kennis van: risk management, credit, banking, business analysis en business process.

Solar Power Consultant (4x), waarvoor benodigd kennis van: solar energy, renewable Energy, Sales, Business Development en Marketing.

Administratief medewerker (4x), waarvoor benodigd kennis van: receptionist duties, administrative assistant, data entry, office administration en Microsoft Office.

Background Investigator (4x), waarvoor benodigd kennis van: investigation, background checks, private investigations, law enforcement en criminal justice

Machine Learning Researcher (4x), waarvoor benodigd kennis van: deep learning, machine learning, Tensorflow, Python en algorithms.

, waarvoor benodigd kennis van: deep learning, machine learning, Tensorflow, Python en algorithms. Data Science Manager (4x), waarvoor benodigd kennis van: data science, machine learning, Apache Spark, Python en R.

