AWS verdedigt zichzelf tegen Oracle in rechtszaak rond lucratief JEDI-project

Momenteel voert Oracle een rechtszaak tegen de Amerikaanse overheid. Het bedrijf vindt dat het proces rond het JEDI-defensieproject niet goed verloopt en Amazon Web Services (AWS) teveel bevoordeelt. En dus wil het dat de rechter het proces opengooit. AWS voegt zich in een nieuwe wending bij de Amerikaanse overheid om zichzelf te verdedigen.

Eerder deze maand spande Oracle de Amerikaanse overheid aan. Het ministerie van defensie wil overstappen op de cloud en zoekt daarvoor één aanbieder. Dat tot onvrede van verschillende grote cloudaanbieders, die vinden dat het contract met een waarde van 10 miljard dollar bij meerdere aanbieders moet komen te liggen.

AWS en JEDI

De rechtszaak van Oracle draait erom dat het proces rond JEDI RFP, zoals het project officieel heet, vooral in het voordeel van Amazon is. Daarnaast vindt het bedrijf dat de beslissing om maar voor één aanbieder te kiezen in strijd is met federale regels. Twee leden van het JEDI-team zouden verder nog te maken hebben met belangenverstrengeling, wegens eerdere banden met AWS.

Nu heeft AWS besloten om zich bij de zaak te voegen. Het stelt dat het vanwege een aantal claims die Oracle doet, een direct aandeel in de rechtszaak heeft. In het papierwerk dat AWS heeft ingediend, valt te lezen dat Oracle “specifiek stelt dat er sprake is van belangenverstreneling rond AWS”. Om die reden heeft AWS naar eigen mening “directe en substantiële economische belangen”. De rechter keurde deze inmenging goed, wat betekent dat AWS zichzelf in de rechtbank mag verdedigen.

Eerder dit jaar diende Oracle overigens al een soortgelijke klacht in bij het Government Accountability Office. Toen vorige maand oordeelde dat er niets mis was met het proces rond JEDI, besloot Oracle naar de rechtbank te stappen. Vreemd is dat niet: het JEDI-contract is er een dat zo’n beetje elke grote Amerikaanse cloudaanbieder wel wil winnen. Maar het is een contract waar Amazon Web Services uiterst geschikt voor is, mede door zijn ervaring met overheden en cloudprojecten.