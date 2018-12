Microsoft maakt Trill-engine open-source voor high-speed analytics

Microsoft heeft Trill vandaag open-source gemaakt. Dat is een dataprocessing engine die miljarden events per seconde kan analyseren. Het project is het nieuwste in een groeiende lijst van interne technologieën die het bedrijf met de wereld deelt. Veel van die technieken zijn gericht op kunstmatige intelligentie.

Dat meldt de site Silicon Angle vandaag. De Trill-engine is een belangrijke toevoeging aan die lijst van open-source technieken. De engine is veelzijdig genoeg om zowel real-time als historische data te kunnen verwerken – een combinatie die maar weinig open-source tools aanbieden. Trill koppelt deze ondersteuning van multimodal analytics met een set aan andere functies die volgens Microsoft niet gedekt worden door andere systemen.

Miljarden bewerkingen

De Trill-engine levert sterke prestaties. Zo kunnen bepaalde gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld temperatuurschommelingen gemeten door bodemsensoren, miljarden keren per seconde verwerkt worden. In het geval van geavanceerde bewerkingen, zoals bijvoorbeeld het extraheren van de hoogste temperatuur van meerdere sensoren, kan de engine 10 miljoen tot 100 miljoen gebeurtenissen per seconde verwerken.

“Trill werkt even goed op real-time als offline datasets en levert over het geheel genomen de beste prestaties”, aldus James Terwilliger, hoofdonderzoeker bij de Microsoft Azure Group in een blogpost. “Dat maakt het de meest interessante engine voor gebruikers die al hun analyses met één tool willen uitvoeren.”

Een andere belangrijke functie van Trill ligt in de aanpasbaarheid. De engine biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om de interval te veranderen waarop binnenkomende data verwerkt wordt. Dat stelt gebruikers ertoe in staat de vertraging binnen de perken te houden.

Microsoft gebruikt Trill voor een reeks verschillende toepassingen. Zo staat de engine aan de basis van de Azure Stream Analytics-dienst, ondersteunt dit de Bing Ads en helpt het de videogame-unit van Microsoft data gegenereerd door spelers te analyseren. Dat Trill breed gebruikt wordt binnen Microsoft maakt het een interessante engine voor ontwikkelaars.