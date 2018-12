Amazon heeft zijn Oracle data warehouse uitgezet om gebruik te gaan maken van zijn eigen Amazon Web Services (AWS) databasetechnologie. Bij Oracle-CTO Larry Ellison valt dat nog altijd niet goed. Zo zegt hij nu dat niemand anders dat zou doen. Dat meldt ZDNet.

“We hebben een enorme voorsprong op het gebied van databases tegenover Amazon”, aldus Ellison tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers van zijn bedrijf. “Als we kijken naar technologie, is het ondenkbaar dat een normaal persoon van een Oracle-database zou verhuizen naar een Amazon-database.”

Amazon leek daar vorige maand anders over te denken. AWS-CTO Werner Vogels zei dat de “technologie uit de jaren ’90” van Oracle achterliep op de meeste relationele databases. Volgens Vogels zijn cloud native-databases de basis van innovatie. Tijdens de jaarlijkse AWS-conferentie reageerde Vogels al op de eerdere verwijten van Ellison, die zei dat zijn beste tijd van het jaar was toen het afscheid nam van de Oracle data warehouse.

De opmerkingen leken niet goed te vallen bij Ellison. Verhuizen van de databases van Oracle naar AWS is “alleen ontzettend duur en ingewikkeld”, aldus de topman. “En je geeft vrijwillig veel betrouwbaarheid, beveiliging en prestaties op. Niemand, behalve misschien Jeff Bezos, gaf het commando ‘ik wil van de Oracle-database af’.” Tijdens AWS re:Invent in Las Vegas liet Vogels echter weten dat de enteprise-organisaties in de rij staan om van Oracle af te komen, Expedia werd als voorbeeld genoemd van een bedrijf dat van Oracle af is.

Verder stelde Ellison dat Oracle niet alleen zijn marktaandeel van 50 procent binnen relationele databases vast zou houden, maar het ook uit zou breiden. Die groei is volgens hem te danken aan de nieuwe Generation 2 Cloud-infrastructuur en de autonome database-technologie. “Je gaat een snelle migratie van Oracle van on-premise naar de Oracle public cloud zien.”

Kwartaalcijfers

Oracle heeft nu maandelijks ruim duizend proefaccounts van autonome databases. “Het is de drijvende kracht in infrastructuur.” Daarnaast focust Oracle zich ook op het uitbreiden van zijn marktleiderschap in cloud ERP, aldus Ellison. Fusion ERP en NetSuite ERP zorgden samen voor een omzetgroei van 32 procent in het tweede kwartaal van hun fiscale jaar. Fusion ERP heeft nu bijna zesduizend klanten, NetSuite ERP heeft er ruim 16.000.

Het bedrijf wist in totaal 80 dollarcent winst per aandeel te halen in het tweede kwartaal, een stijging van 16 procent ten opzichte van een jaar eerder. De totale omzet kwam uit op 9,6 miljard dollar, wat hetzelfde is als tweede kwartaal van 2017. Daarmee wist het bedrijf boven de verwachtingen van analisten uit te komen. Die hadden een winst van 78 dollarcent per aandeel en een omzet van 9,52 miljard dollar verwacht.