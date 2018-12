PewDiePie-fans hacken The Wall Street Journal en meer printers

Fans van YouTube-ster PewDiePie hebben opnieuw printers gehackt. Ook vielen ze The Wall Street Journal aan. De fans hopen met hun acties meer volgers te winnen voor de vlogger in zijn strijd tegen het Bollywood-muziekkanaal T-Series. Dat meldt Silicon Angle.

De vlogger zit in een strijd met T-Series om abonnees. T-Series begon een paar maanden geleden een snelle groei in zijn abonnees, en in oktober zaten de twee kanalen in een nek-aan-nek-race. PewDiePie is echter nog steeds het grootste kanaal op YouTube en zijn fans willen dat zo houden.

De fans vielen eerder deze maand ongeveer 50.000 printers wereldwijd aan. De printers begonnen na de hack flyers uit te printen waarin mensen verteld werd te abonneren op het kanaal van PewDiePie.

De nieuwe aanval, geleid door dezelfde hacker als de vorige hack, zorgde ervoor dat er berichten over het kanaal van de vlogger werden uitgeprint door ruim 100.000 printers wereldwijd. Er zijn weinig details over de nieuwe aanval, maar volgens Alex Bazhaniuk, mede-oprichter en CTO van Eclypsium, lijkt het er op dat de aanvaller kwetsbaarheden in printers misbruikt die voor iedereen op het internet toegankelijk zijn.

Wall Street Journal

Daarnaast hackte een ander The Wall Street Journal en plaatste het nepnieuws over de ster op een pagina. Die hack vond gisteren plaats. Na de aanval stond er op een pagina “WallStreet Journal wil graag zijn excuses aanbieden aan PewDiePie. Door een foute representatie van onze journalisten, die nu ontslagen zijn, sponsoren we PewDiePie nu om een maximaal aantal abonnees te verzamelen en eerder dan T-Series bij de 80 miljoen te komen. We hebben ook je creditcardnummer, de verloopdatum en de drie goede cijfers achterop nodig om een kip-diner te winnen in Fortnite.”

The Wall Street Journal zegt op de hoogte te zijn van de aanval. De pagina werd binnen tien minuten offline gehaald. De krant plaatste in februari 2017 een artikel waarin diverse voorbeelden van antisemitische video’s van de vlogger beschreven werden. Sindsdien is de relatie tussen de krant en PewDiePie gespannen.