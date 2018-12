De Google Assistant voorspelt nu vliegtuigvertragingen

Google heeft aangekondigd pro-actieve vluchtnotificaties toe te voegen aan de Google Assistant en Google Flights, de online zoekdienst voor het boeken van vluchten. Ook komen er meer details in beeld over vliegtuigmaatschappijen, meer zoekfilters en andere tools om een reis te plannen in Google Search. Dat meldt Venturebeat.

“Of je nu net genoten hebt van de feestdagen of rust nodig hebt na alle dagen, het begin van het nieuwe jaar is een goede tijd om na te denken over je volgende reis”, stelt Richard Holden, vice-president van product management bij Google. “Met de feestdagen in de buurt gaan velen van ons op reis om familie te zien of om op vakantie te gaan.”

Google Assistant

Een van de nieuwe functies richt zich op het voorspellen van vertragingen van vluchten. Die functie werd eerder dit jaar al uitgerold. Volgens de internetgigant is die functie – dankzij een combinatie van historische vluchtstatussen en geavanceerde machine learning – nu 85 procent zeker van zijn voorspelling van vluchten die uiteindelijk vertraagd worden. Die voorspellingen worden al aangegeven voor de vliegtuigmaatschappij de vertraging heeft bevestigd.

Vanaf deze week gaat de Google Assistant het tonen als een vlucht die geboekt is vertraagd is. Dit gebeurt bij vragen als “Hey Google, is mijn vlucht op tijd”. Ook is het mogelijk om de status van andere vluchten te controleren, door de vliegtuigmaatschappij, de afkomst en de bestemming te noemen.

In de komende weken gaat de Assistant verder pro-actieve notificaties versturen als Google Flights een vertraging voorspelt. Daar staat ook uitleg in over de oorzaak van de vertraging en wanneer een oplossing wordt verwacht.

Google Flights

Ook wordt er meer informatie gegeven over vluchten en vliegtuigmaatschappijen. In januari begon Google al met het weergeven welke diensten er niet bij de prijzen van een vliegticket inbegrepen zitten. Dit deed het voor bijvoorbeeld Delta, American Airlines en United Airlines. Vanaf nu gaat de dienst ook tonen welke vliegtuigmaatschappijen reizigers gratis een tas mee laten nemen in het vliegtuig.

Verder komt er een nieuwe functie voor het plannen van een reis. Daarin worden de feestdagen en schoolvakanties die plaatsvinden getoond. Wordt er gezocht op “dingen om te doen” in Google, dan komen er populaire ervaringen naar boven. Die worden ook op een kaart getoond.