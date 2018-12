Google gaat nieuwe campus van 1 miljard dollar bouwen in New York

Google heeft aangekondigd plannen te hebben voor een grote uitbreiding in New York. Het bedrijf gaat ruim een miljard dollar investeren als onderdeel van een breder plan dat het aantal werknemers in New York in het komende decennium kan verdubbelen. Dat meldt Venturebeat.

Het dochterbedrijf van Alphabet zegt huurovereenkomsten te hebben gesloten voor 315 en 345 Hudson Street in Manhattan. Daarnaast heeft het een brief waarin plannen staan om het naburige pand op 550 Washington Street over te nemen. Op dit moment heeft het bedrijf al een pand op Eight Avenue. Het Chelsea Art Deco-gebouw werd in 2010 gekocht voor 1,8 miljard dollar. Google verhuisde in 2000 echter al naar de Big Apple.

De nieuwe campus heet Google Hudson Square. De campus moet de New York Global Business Organization gaan huizen. Eerder dit jaar kocht het bedrijf al de Chelsea Market voor 2,4 miljard dollar. Samen met die uitbreiding moet het aantal werknemers in New York uitgebreid worden van 7.000 naar 14.000.

Amazon

Amazon kondigde eerder dit jaar ook aan om een vestiging in New York te gaan plaatsen. Het gaat om een tweede hoofdkwartier dat opgesplitst wordt tussen New York en Washington D.C. En ook Apple heeft plannen onthuld om een nieuwe campus te openen, al is dat in Austin, Texas.

Daarmee is duidelijk dat de grote tech-bedrijven zich verder willen uitbreiden, naast hun grote kantoren in het westen van de Verenigde Staten. Een van de redenen hiervoor is dat er daardoor meer mensen aangenomen kunnen worden. Die mensen willen mogelijk niet naar Californië of Seattle verhuizen, dus worden ze nu opgezocht.

“New York blijft een grote bron van diverse talenten van wereldklasse. Dat is wat Google in 2000 naar de stad bracht en dat is wat ons daar houdt”, aldus Ruth Porat, SVP en CFO van Google en Alphabet. De nieuwe campus van 1,5 miljoen vierkante meter moet in 2020 openen.