Advertorial: Mobiel bellen via wifi van KPN

Onderweg naar huis wil je even je partner bellen dat je iets later bent en een afspraak maken bij de tandarts. Of je bent aan het werk. Jouw bedrijf is net verhuisd naar een hypermodern kantoorpand. Je wilt je collega bellen om een afspraak te verzetten, maar hebt geen signaal. Het gebouw is té goed geïsoleerd.

Een slecht mobiel signaal; we hebben er allemaal wel eens last van. Ondanks een mobiele dekking van 99% bij KPN, zijn er altijd situaties te verzinnen waar je mobiele telefoon geen netwerk kan ontvangen. In sommige van die gevallen, zoals op je werk of thuis, heb je dan wél gewoon verbinding met een wifi-netwerk. Daarom kun je nu gebruik maken van Mobiel via wifi bij KPN.

Mobiel via wifi: bellen en sms’en via je internetverbinding

Mobiel via wifi is een aanvulling op 4G Bellen, ook wel VoLTE (Voice over LTE) genoemd. Met 4G bellen schakelt je toestel niet meer terug naar 3G om te kunnen bellen, maar blijft op het 4G netwerk. Mobiel via wifi zorgt ervoor dat je toch kunt bellen en sms’en ook al heb je geen mobiele (4G) dekking. Het toestel schakelt automatisch over naar wifi wanneer de mobiele dekking onvoldoende/afwezig is.

Overal in Nederland bereikbaar

De komst van Mobiel via wifi betekent dat je nu op nog meer plaatsen bereikbaar bent. Op alle plekken in Nederland waar je een mobiele verbinding, 4G verbinding óf wifi-verbinding hebt kun je nu tegen hetzelfde tarief bellen en sms’en.

Kwaliteit van je verbinding

De kwaliteit van je verbinding is bij Mobiel via wifi wel afhankelijk van het netwerk waarmee je verbonden bent. Is je verbinding supersnel? Dan voer je gesprekken in hoge geluidskwaliteit en zonder vertraging. Is je wifi-netwerk niet zo goed, dan heeft dit mogelijk invloed op de geluidskwaliteit. Je kan dan nog steeds bellen en sms’en, maar in iets lagere kwaliteit.

Dit zijn de voordelen:

Betere geluidskwaliteit en stabiliteit (afhankelijk van je wifi-verbinding).

Snellere verbinding (1-2 seconden).

Tegelijk internetten en bellen via hetzelfde netwerk: je dataverbinding blijft intact.

Mobiel via wifi gaat automatisch. Is je toestel geschikt? Je telefoon kiest vervolgens zelf welke verbinding voor jou het beste is.

Mobiel via wifi aan- of uitzetten op je Samsung

Bellen en sms’en via wifi staat automatisch aan op de nieuwe Samsung telefoon, als jouw toestel geschikt is. Wil je dat niet, of juist wel? Je zet het eenvoudig uit en weer aan via je Telefoon-app. Ga naar ‘Instellingen’ naar de ‘groene belknop’ en zet de schakelaar om bij ‘Bellen via Wifi’. Je kunt hierbij ook een voorkeursverbinding aangeven. Wij adviseren hier Voorkeur Mobiele netwerk te gebruiken.

Mobiel via wifi aan- of uitzetten op je iPhone

Bellen en sms’en via wifi staat automatisch uit op je iPhone, als jouw toestel geschikt is. Wil je dat niet, of juist wel? Je zet het eenvoudig aan of weer uit via je toestel. Ga naar ‘Instellingen’ vervolgens ‘Mobiel netwerk’ en zet de schakelaar om bij ‘Bellen via Wifi’. Je hebt hiervoor minimaal IOS 12.1 nodig met de nieuwste aanbiederinstellingen.