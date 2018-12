Finland plant AMD Epyc Rome 200.000-core supercomputer

De Finnish IT Center for Science (CSC) heeft aangekondigd dat ze een supercomputer zullen bouwen rond 3.125 AMD 64-core Epyc Rome-processors. In totaal geeft dat 200.000 kernen met een piekprestatie van 6,4 petaflops. De supercomputer is onderdeel van een plan in twee fasen.

De eerste fase van het plan is een BullSequana X400 Cluster gevuld met Intel Cascade Lake Xeon-processors en Nvidia gpu’s. Die fase zou in 2019 worden afgerond. De meeste aandacht gaat echter naar fase twee onder de naam BullSequana X2000 supercomputer met 3.125 AMD Epyc Rome-chips aan boord.

Over de twee fases moet de nieuwe supercomputer in totaal 11 petaflops aan rekenkracht genereren. Dat is vijf keer meer dan het huidige systeem dat de CSC gebruikt. De nieuwe supercomputer willen ze gebruiken voor onderzoek rond klimaat, kwantummechanica, levenswetenschappen, fusie-energie en vele andere domeinen.

Eerder dit jaar nam de KU Leuven de Genius-supercomputer in gebruik. Die heeft 0,6 petaflops aan rekenkracht.

AMD Epyc Rome

AMD onthulde eerder in november al dat de Epyc Rome-processors in 2019 zullen verschijnen. De chips gebruiken de Zen 2-architectuur en een tweede generatie Infinity Fabric. Er is ook een nieuw chiplet-ecosysteem dat één 14 nm I/O die combineert met acht 7 nm CPU-chiplet modules die elk 8 kernen en 16 threads bevatten.

De Epyc rome cpu’s ondersteunen PCI Express 4.0 en kunnen tot 4 TB DDR4 geheugen per socket worden geconfigureerd. AMD heeft tot nu toe nog geen precieze lanceringsdatum of prijs bekend gemaakt. Het is ondertussen al wel gestart met het leveren van samples aan partners om mee aan de slag te gaan.

Het hele project zal CSC ongeveer 37 miljoen euro kosten, inclusief training om de hardware te gebruiken. De eerste fase met Intel-chips en Nvidia hardware is specifiek bedoeld voor AI-training. De tweede fase bombardeert Finland ineens tot belangrijke speler in de supercomputerwereld volgens CSC. Volgens de huidige lijst van snelste supercomputers ter wereld zou dit systeem op plaats 17 binnen komen. Mogelijk is de situatie anders in 2020 wanneer het systeem in gebruik wordt genomen.

