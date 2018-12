Lenovo vernieuwt ThinkPad L390 met Intel Whiskey Lake-chips

Lenovo vernieuwt de ThinkPad L-reeks met de ThinkPad L390 en L390 Yoga. Beide modellen vervangen de huidige ThinkPad L380-reeks en maken gebruik van de nieuwste Intel Whiskey Lake-processors.

De ThinkPad L-reeks is de budgetreeks van Lenovo binnen zijn zakelijk portfolio. Afhankelijk van het schermformaat kom je terecht bij de L580, L480 of L380. Die laatste heeft een 13,3 inchscherm en is de eerste in de line-up die wordt vernieuwd.

De ThinkPad L390 verschijnt net als zijn voorganger in twee smaken: klassiek of Yoga. Die laatste heeft een 360 gradenscharnier waardoor je de laptop in verschillende standen kan gebruiken. Lenovo mikt met de L-reeks op professionals of consumenten die serieuze hardware willen aankopen.

Actieve pen

In het chassis van de ThinkPad L390 is er ruimte voor een actieve pen (optioneel). Zo verkleint de kans dat je de pen ergens vergeet. Zowel de L390 als de L390 Yoga hebben een aanraakscherm waarop je de pen kan gebruiken. Beide laptops zijn MIL-SPEC getest op vlak van stevigheid.

Zowel de ThinkPad L390 als L390 Yoga hebben een 720p-webcamera bovenaan het scherm, maar enkel de Yoga-variant heeft een dieptegevoelige camera die Windows Hello-compatibel is. Beide modellen hebben een vingerafdruksensor rechts naast het touchpad die met Windows Hello werkt.

Whiskey Lake

De toestellen hebben de laatste nieuwe 8ste generatie Intel-chips aan boord. De Whiskey Lake-variant is 10 procent sneller dan de Kaby Lake R-variant die sinds begin 2018 beschikbaar is. Wie nog een 7de generatie Intel-chip heeft, geniet een snelheidsboost tot 50 procent met de nieuwste chips.

Beide modellen hebben 2x USB-A- en 2x USB-C, maar helaas geen Thunderbolt 3-varianten. Verder is er nog 1x HDMI, 1x MicroSD en 1x miniRJ-45. Beide modellen hebben een Full HD-scherm en zijn configureerbaar met een Intel Core i3, Core i5 of Celeron.

Prijzen starten vanaf 919 euro voor de ThinkPad L390 en 1.045 euro voor de ThinkPad L390 Yoga. Beide modellen zijn vanaf vandaag beschikbaar in de Benelux.

