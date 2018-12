Cisco neemt netwerkchipfabrikant Luxtera over voor 660 miljoen dollar

Cisco telt 660 miljoen dollar neer om Luxtera Inc. over te nemen. De Californische fabrikant levert chips specifiek voor snelle optische netwerken. De deal is een week nadat uitlekte dat de twee bedrijven in gesprek waren voor de overname bekend gemaakt.

Daarmee ‘wint’ Cisco het van andere bedrijven, waaronder Intel Corp. en Broadcom Inc., die ook gesprekken voerden met Luxtera. Dat er meerdere partijen waren met interesse in de overname van Luxtera is niet heel vreemd; het bedrijf heeft namelijk een belangrijke positie op het specifieke segment van de netwerkmarkt. Daar dat segment steeds belangrijker is, waren veel partijen geïnteresseerd.

Silicon photonic chips

Luxtera is een van de voornaamste fabrikanten van zogenoemde ‘silicon photonic chips’. Die worden in datacenters ingezet om digitale informatie om te zetten van zijn standaard elektronische vorm, naar licht. Op die manier kan informatie over optische kabels vervoerd worden. Fotonen reizen sneller dan elektriciteit, wat betekent dat pakketjes sneller op hun bestemming aankomen dan traditionele koperdraad mogelijk maakt.

Het gebruik van dit soort technologie neemt toe, mede doordat bedrijven zoeken naar manieren om de groeiende hoeveelheid digitale data sneller te kunnen verwerken. Dat zorgt dan ook weer voor meer vraag naar de chips van Luxtera. “Er zal in 2022 meer verkeer gegenereerd worden dan in de 32 jaar sinds het internet gelanceerd is, blijkt uit de recente VNI Forecast van Cisco”, schrijft zakelijk leider Rob Salvagno in een blog.

Inspelen op de groei

De overname van Luxtera zorgt dat Cisco een goede positie inneemt om de verwachte groei tegemoet te komen. Luxtera claimt de enige leverancier te zijn van de silicon photonics technologie met de capaciteit om miljoenen chips te produceren. Het brede marktbereik helpt daar natuurlijk ook bij. Luxtera levert al producten aan bedrijven, telecomaanbieders en aan grootschalige datacenters.

Cisco betaalt de deal zowel in cash als in aandelen. De verwachting is dat de overname tegen eind april afgerond is.