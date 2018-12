‘Cryptomining en IoT-malware met 70 procent gestegen in derde kwartaal’

De digitale onderwereld genereerde in het derde kwartaal van 2018 480 nieuwe dreigingen per minuut. Dat staat in het nieuwe McAfee Labs Threats Report van december dit jaar. Malware voor het Internet of Things (IoT) steeg met 73 procent, malware voor het mijnen van cryptovaluta met 71 procent.

“Cybercriminelen willen zowel oude als nieuwe kwetsbaarheden graag inzetten als wapen, en het aantal diensten dat nu beschikbaar is op de ondergrondse markten heeft de effecten hiervan dramatisch vergroot”, stelt Christiaan Beek, lead scientist bij McAfee. “Zolang losgeld betaald wordt en relatief eenvoudige aanvallen als phishing succesvol zijn, zullen criminelen deze technieken blijven gebruiken.”

IoT

Hoewel IoT-apparaten als camera’s en videorecorders vaak niet gebruikt worden voor cryptomining omdat ze te weinig verwerkingskracht hebben, zien cybercriminelen wel de groei in dit soort apparaten en hun slechte beveiliging. Daarom ligt er nu toch een focus op en worden duizenden apparaten ingezet om een supercomputer voor het mijnen van cryptovaluta te maken.

In de afgelopen vier kwartalen steeg het aantal nieuwe malware dat zich op IoT-apparaten richt met 203 procent. Nieuwe malware voor het mijnen van de valuta steeg met 55 procent. Het totale aantal malware steeg in de afgelopen vier kwartalen met 4.467 procent.

Het aantal nieuwe malware voor mobiele apparaten daalde echter wel met 24 procent. Daarentegen namen de data breaches in de financiële sector met 20 procent toe. Ook steeg het aantal nieuwe ransomware met 10 procent, ook al daalde het aantal unieke ransomware-families opnieuw.

Eigen winkels

Om te voorkomen dat ze gepakt worden door de politie en om een vertrouwensband op te zetten met klanten, hebben sommige cybercriminelen een eigen gespecialiseerde winkel opgezet. Daardoor gaan ze weg van de grotere markten om hun diensten te verkopen. Door die verschuiving zijn er ontwerpers van websites opgestaan die verborgen marktplaatsen maken voor de eigenaren van de winkels.

John Fokker, Head of Cyber Investigations van McAfee, noemt cybercriminelen van nature erg opportunistisch. “De dreigingen die we nu het hoofd moeten bieden begonnen ooit als gesprekken op verborgen fora, en groeiden naar producten en diensten die op ondergrondse markten beschikbaar zijn. Daarnaast zien we sterke merken opkomen die een hoop bieden aan cybercriminelen: een hogere infectiegraad en zowel operationele als financiële zekerheid.”