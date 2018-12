SAP heeft een reeks nieuwe mogelijkheden toegevoegd aan zijn Enterprise Information Management suite. Met de nieuwe opties moet de complexiteit die geassocieerd wordt met het managen van bedrijfsdata verminderd worden. Dat meldt Silicon Angle.

Onder meer Master Data Governance voor SAP S/4HANA 1809 heeft een update gekregen. De oplossing biedt een centrale locatie om master-data te maken, veranderen en te verspreiden over verschillende enterprise-systemen. De software heeft nieuwe functies voor het managen van de kwaliteit van de master-data gekregen, waarmee gebruikers het aanmaken van regels kunnen managen, de kwaliteit van data kunnen analyseren en problemen met de data kunnen oplossen.

Daarnaast wordt Master Data Governance nu ook aangeboden op het SAP Cloud Platform. Eerder was de oplossing alleen beschikbaar als een on-premise-product. Via het Cloud Platform krijgen gebruikers de optie om een abonnement af te sluiten, wat volgens het bedrijf voor sommige klanten moet resulteren in lagere kosten.

Data Hub

Daarnaast breidt SAP de verbindingsopties voor zijn Data Hub data orchestration-product uit, evenals een aantal enterprise informatiemanagementtools van derde partijen. Het bedrijf biedt nieuwe dedicated verbindingen van iedere SAP Data Services-bron, zodat data eenvoudiger aangeboden kan worden voor distributed processing. Ook moet de update de connectiviteit tussen Data Hub, Agile Data Preparation en Information Steward verbeteren. Daardoor moet de toegang tot data repositories verbeterd worden.

Tot slot hebben HANA Smart Data Integration, HANA Smart Data Quality en Agile Data Preparation nieuwe mogelijkheden gekregen voor het anonimiseren van data en column encryption. Organisaties die deze producten gebruiken kunnen daarmee data veiliger voorbereiden. HANA Smart Data Integration wordt ook beschikbaar gemaakt op de Cloud Platform Integration Suite.