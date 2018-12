Box Skills geeft toegang tot clouddata voor AI en machine learning

Box heeft de Box Skills SDK gelanceerd. De oplossing geeft ontwikkelaars de mogelijkheid relevante data binnen hun organisatie te verzamelen en deze voor machine learning en artificiële intelligentie in te zetten.



“Als er een manier is om een bepaald ​​niveau van automatisering te realiseren met machine learning, in plaats van dat handmatig te doen, dan kan dat de manier waarop bedrijfsprocessen functioneren op betekenisvolle wijze veranderen”, aldus Jeetu Patel, chief product officer en chief strategy officer bij Box in een reactie aan TechCrunch.

Volgens hem zouden driehonderd bèta-testers zich hebben gericht op eigen bedrijfsspecifieke use-cases. Ze verzamelden informatie uit verschillende, voor hen relevante, soorten inhoud om zo een ​​element van automatisering in hun contentbeheer te brengen. Zo werd onder meer artificiële intelligentie gebruikt om de inhoud van een foto te herkennen ten behoeve van autotagging. Iets dat menselijk handelen om personen op een foto te taggen overbodig maakt. Maar ook inzake contractbeheer werd de innovatieve techniek ingezet om bepaalde voorwaarden uit een contract te halen. Voorheen een handeling die door een juridisch team werd gedaan.

Ook kan de Skills SDK volgens Patel een complexe geautomatiseerde workflow binnen Box aansturen. Skills drijft bijvoorbeeld de aanmaak van geautomatiseerde metadata aan, die op zijn beurt weer een workflow kan aandrijven.

Gebruik expertise partners

Box biedt de mogelijkheid om Box-gegevens op te nemen in een bepaald AI- of ML-algoritme. In plaats van die algoritmes zelf te ontwikkelen, vertrouwt het daarvoor op de expertise van partijen als IBM Watson, Microsoft Azure, Google Cloud Platform en Amazon Web Services. Het bedrijf beweert inmiddels al samen te weken met tientallen AI- en ML-partners.

