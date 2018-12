Huawei opent cybersecuritycentrum in Brussel

Huawei opent volgend jaar een transparantiecentrum in Brussel. Daarmee hoopt de Chinese netwerkleverancier zorgen rond de veiligheid van zijn producten de wereld uit te helpen. Dat liet het bedrijf weten tijdens een persconferentie op zijn hoofdzetel in Shenzhen.

De persconferentie van Huawei’s roterend voorzitter Ken Hu kwam er als reactie op de toenemende twijfel wereldwijd rond de veiligheid en betrouwbaarheid van de Chinese netwerkleverancier, in het bijzonder met betrekking tot de nakende uitrol van 5G. Verschillende landen, met de Verenigde Staten op kop, vrezen dat de apparatuur van Huawei kan worden misbruikt door de Chinese overheid voor spionage.

Ook in België opende het Centrum voor Cybersecurity (CCB) recent een onderzoek naar de geloofwaardigheid van de aantijgingen. Voorlopig heeft nog geen enkele partij immers concreet bewijs publiek gemaakt dat Huawei Chinese spionage faciliteert. Huawei heeft al meermaals gereageerd op de beschuldigingen en deed dat dinsdag opnieuw.

“Als het gaat om beweringen over veiligheid, is het het beste om de feiten voor zichzelf te laten spreken”, aldus Hu. “En het feit is: Huawei heeft een schone lei in beveiliging. We geloven dat cybersecurity een wereldwijd probleem is. Het is een probleem voor de hele industrie en we moeten het samen aanpakken.”

Vertrouwen bewaren

Huawei benadrukt dat ondertussen al 25 commerciële contracten voor 5G heeft getekend en wereldwijd al meer dan 10.000 basisstations heeft verscheept. Voor het bedrijf een teken van het voortdurende vertrouwen van zijn klanten. Hu herhaalde het engagement van Huawei om alle nodige stappen te ondernemen om bestaande securitybezwaren weg te werken.

“Gezien onze schaal, onze omvang en onze aanwezigheid, moeten we dit zeker serieus nemen als we kijken naar de zorgen of belangen van overheden, de samenleving en het grote publiek”, zegt Hu. “Als onderdeel van die inspanning hebben we certificering van de hardware, software en oplossingen van Huawei ondergaan, die is gedaan door onafhankelijke derde partijen.

Volgens Hu is er in de afgelopen dertig jaar nog geen sprake geweest van een belangrijk cybersecurityincident met Huawei-apparatuur. “Zelfs met de strengste beoordeling en screening door toezichthouders of onze klanten, is er noot enig bewijs geweest dat onze apparatuur een beveiligingsrisico vormt.”

Pas deze week nog zei Arne Schönbohm, hoofd van het Duitse Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), in een interview met Der Spiegel dat Duitsland momenteel “geen betrouwbaar bewijs” heeft gevonden dat de apparatuur van Huawei een risico vorm.

Belgisch transparantiecentrum

In de komende vijf jaar zet Huawei 2 miljard dollar opzij om zijn softwaretechnieken te verbeteren, nadat de veiligheid van sommige processen door de Britse inlichtingendiensten in twijfel werden getrokken. Daarnaast open het begin volgend jaar ook een transparantiecentrum in Brussel.

Dat centrum zou al langer op de agenda staan en is geen expliciete reactie op de huidige bezorgdheden bij overheden, zo zegt een woordvoerder van Huawei aan De Tijd. De komst van het centrum werd eerder dit jaar al aangekondigd in het kader van de lancering van de GDPR. Met het transparantiecentrum wil Huawei spelers uit de industrie samenbrengen rond cybersecurity.

“Huawei is een bedrijf dat afkomstig is uit China en we zijn geen publiek bedrijf. Maar dat betekent niet dat we niet hetzelfde niveau van transparantie kunnen bereiken. We hebben al veel inspanningen en maatregelen op dit gebied genomen”, benardukt Hu. “We hebben nooit verzoeken van overheden ingewilligd om de bedrijfsvoering of netwerken van onze klanten of andere landen te beschadigen.”