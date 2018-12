Thales mag Gemalto overnemen van EU en Australië

In korte tijd hebben zowel de Australische als de Europese marktwaakhond groen licht gegeven voor de overname van chipfabrikant Gemalto door Thales. Daar zijn wel enige voorwaarden aan verbonden. De kans dat de bedrijven ook daadwerkelijk samengaan, is ondertussen wel groot.

Persbureau Reuters meldt in twee afzonderlijke berichten de toestemming. De Europese marktwaakhond gaf eerst toestemming voor de overname waar 4,8 miljard euro mee gemoeid gaat. In ruil daarvoor moet Thales de afdeling die de populaire securitymodules nShield produceert verkopen. De Australische marktwaakhond gaat hierin mee en geeft nu ook toestemming.

Goedkeuring samenvoeging

Thales is de grootste fabrikant van defensie-elektronica van de Europese Unie. De grootste aandeelhouder van het bedrijf is de Franse overheid. De intentie is om een groter aandeel te verwerven in de groeiende security services markt, waar onder meer versleuteling en biometrische paspoorten in zitten.

De Europese Commissie stelde dat de verkoop van nShield ervoor zou zorgen dat enige zorgen over concurrentie wegnemen. Die technologie genereert keys, en versleutelt gegevens om ze vervolgens ook weer te decoderen. Vandaag komt ook de Australische marktwaakhond met het besluit om hiermee akkoord te gaan.

Eerder kregen de bedrijven al toestemming van diverse andere overheden voor de samenvoeging. Canada, China, Israël en Turkije gaven net als de Verenigde Staten groen licht. Het is nu nog wachten op de laatste paar landen die nog toestemming moeten geven, waarvan men hoopt dat die eind dit jaar al binnen is.

Dat de Europese Commissie nu goedkeuring geeft, volgt na diepgravend onderzoek naar de overname. De Commissie vreesde ervoor dat de fusie zou leiden tot hogere prijzen voor diverse producten, maar ook nadelig zou zijn voor de keuze en innovatie op dit vlak. Die zorgen blijken dus weggenomen te zijn door de bedrijven.