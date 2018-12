Google Chrome pakt sites die je niet laten vertrekken aan

Het is een probleem waar mensen soms tegenaan lopen. Als ze op Google Chrome op bepaalde sites op de terugknop drukken, gebeurt er niets. In plaats daarvan eindigen ze op dezelfde pagina waar ze begonnen zijn. Google werkt momenteel aan een oplossing hiervoor.

De site 9to5Google meldt dat het een nieuwe commit vond in Chromium. Daar staat dat men van plan is om iets te doen aan deze vervelende situatie. In de commit valt te lezen dat het straks niet meer mogelijk is om een gebruiker op deze manier te dwingen om op een site te blijven hangen.

Browsegeschiedenis manipuleren

De terugknop in Google Chrome maakt gebruik van de browsegeschiedenis. Het is samen met het kruisje boven het tabblad de meest gebruikte methode voor gebruikers om een site te verlaten. Maar sommige sites willen niet dat hun gebruikers vertrekken. Om die reden rommelen ze met de browsegeschiedenis.

Het is niet heel ingewikkeld om dat te doen. De site Ars Technica legt het helder uit. Stel je voor dat je via de zoekresultaten van Google naar de site example1.com surft. Deze bevat een automatische doorverwijzing naar example2.com. Dat betekent dat allebei de pagina’s in je browsegeschiedenis staan. Als je dan op de terugknop drukt, kom je terecht op example1.com, dat je weer automatisch door leidt naar example1.com. Het is niet onmogelijk om te vertrekken (druk twee keer heel snel op de terugknop en je hebt het al geregeld), maar het is wel moeilijker.

Om hier iets tegen te doen, voert Google een ‘skippable’ flag toe aan de browsegeschiedenis. Dat betekent dat de terugknop bepaalde eerder bezochte sites zal aanduiden als irrelevant. Daarvoor moet Google wel nog even uitvogelen wanneer het een site als irrelevant kan aanduiden. Vermoedelijk maakt het daarvoor gebruik van de tijd waarop een site bezocht is. Als je immers nog geen seconde op een site zit, is dat vermoedelijk geen ‘goede’.