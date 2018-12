Google voegt nieuwe functies toe aan Cloud Spanner-database

Google heeft een nieuwe regio en nieuwe manieren om multi-region-configuraties op te zetten toegevoegd aan Cloud Spanner. Cloud Spanner is een wereldwijde gedistribueerde relational database-dienst. De dienst krijgt verder een nieuwe functie waarmee ontwikkelaars diepere inzichten krijgen in de queries die de meeste recourses verbruiken. Dat meldt TechCrunch.

Met de update wordt Hong Kong toegevoegd aan de Cloud Spanner-lineup. Daarmee is de dienst nu beschikbaar in veertien van de achttien Google Cloud Platform (GCP) regio’s, inclusief de zeven die dit jaar werden toegevoegd. Het plan is om Cloud Spanner naar elke nieuwe GCP-regio te brengen als ze online komen.

Daarnaast zijn er twee nieuwe configuraties toegevoegd voor multi-region. Eentje heet eur3 en richt zich op de Europese Unie. Dit is bedoeld voor gebruikers die vooral een lokalen klantendatabase bedienen. De andere configuratie heet nam6 en richt zich op Noord-Amerika. Daar dekt het beide kusten van het land en het midden van het land. Hiervoor worden datacentra in Oregon, Los Angeles, South Carolina en Iowa gebruikt.

De dienst bood eerder alleen een configuratie voor Noord-Amerika met drie regio’s en een wereldwijde configuratie met drie datacentra in Noord-Amerika, Europa en Azië. Cloud Spanner is duidelijk bedoeld voor wereldwijde deployments, maar de nieuwe configuraties zijn handig voor gebruikers die alleen bepaalde markten hoeven te bedienen.

Nieuwe query-functies

Ook zijn er nieuwe query-functies toegevoegd aan de dienst. Cloud Spanner maakt het nu eenvoudiger voor ontwikkelaars om queries te bekijken, te inspecteren en te debuggen. Het idee is om ontwikkelaars beter zicht te geven op de meestgebruikte en duurste queries.

Google Cloud kondigde vandaag ook aan dat zijn Cloud Dataproc Hadoop- en Spark-dienst nu de R-taal ondersteunen, naast ondersteuning voor Python 3.7 op App Engine.