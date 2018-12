Nieuwe Windows 10 Insider-build test functie die wachtwoorden vervangt

Microsoft heeft Windows 10 Insider Build 18305 beschikbaar gemaakt. Die zit tjokvol nieuwe functies die deel zullen uitmaken van de volgende grote feature-update in de eerste helft van 2019.

Naast de introductie van de Windows Sandbox, waar we gisteren al over schreven, maakt de nieuwe build komaf met het gebruik van een wachtwoord om in te loggen op Windows 10. Tenminste als je tweetstapsverificatie gebruikt.

Van zodra je je accountnaam ingeeft, weet het besturingssysteem automatisch of tweestapsverificatie voor je account is geactiveerd. Vervolgens wordt gevraagd om in te loggen met je smartphone, zonder dat je een apart wachtwoord moet ingeven.

Telefoonnummer

Om de functie te gebruiken, moet je Windows-account gekoppeld zijn met je telefoonnummer, bijvoorbeeld via de Word-app of een andere Microsoft-dienst op je smartphone. Vervolgens kan je een sms-code gebruiken om in te loggen en het account in te stellen op Windows 10.

“Nadat je jouw account hebt ingesteld, kan je Windows Hello Face, Fingerprint of een pincode gebruiken (afhankelijk van de mogelijkheden van je apparaat) om je aan te melden bij Windows 10. Er is geen enkel wachtwoord nodig!”, klinkt het in Microsofts blogpost.

Inloggen zonder wachtwoord is momenteel alleen beschikbaar voor Insiders die werken met Windows 10 Home. De functie zal op een later tijdstip naar andere versies worden uitgerold, zo laat Microsoft weten.

Verder introduceert build 18305 onder meer een vereenvoudigd Startmenu, nieuwe Office-app, securityverbeteringen, vernieuwd klembord, aanpassingen aan het taakbeheer en Windows Verkenner, recommended troubleshooting, en verschillende algemene verbeteringen en bugfixes.

ARSO

Specifiek voor enterprise-gebruikers voegt Microsoft de functie Automatic Restart and Sign On (ARSO) toe. Daarmee wordt een gebruiker na een update automatisch aangemeld om het instellen te voltooien en vervolgens de pc te vergrendelen.

Dat moet de pijnpunten rond updates bij eindgebruikers wegwerken, zodat ze hun pc aantreffen in de staat zoals ze hem hebben achtergelaten, zonder onderbreking.

De functie wordt beschikbaar gemaakt voor ‘Cloud Domain Joined’-apparaten waarop BitLocker is geactiveerd, en TPM 2.0 en SecureBoot worden ondersteund.

