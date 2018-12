FBI en Nederlandse politie halen 15 DDoS-aanbieders offline

Samen met onder meer de Nederlandse politie heeft de Amerikaanse inlichtingendienst FBI in totaal vijftien websites offline gehaald. Via de sites konden kwaadwillenden DDoS-aanvallen bestellen. Om daar een einde aan te maken, zijn de domeinen offline gehaald.

Dat meldde de FBI gisteren. De Amerikaanse inlichtingendienst werkte samen met onder meer de Britse National Crime Agency en de Nederlandse politie om de sites offline te halen. Het gaat om domeinen als downthem.org, str3ssed.me en vbooter.org, waar nu FBI-berichten te zijn waarin staat dat de domeinen offline gehaald zijn.

Veel aanvallen

De vijftien sites die offline gehaald zijn boden DDoS-aanvallen aan. Daarmee sturen de mensen achter de websites zoveel mogelijk bezoek naar een site, in een poging deze onbereikbaar te maken. Betalingen voor de aanvallen vonden plaats met bitcoin en de aanvallen waren relatief goedkoop. Elk van de diensten is overigens ook getest door de FBI, dat daarna kon bevestigen dat de DDoS-aanvallen ook daadwerkelijk uitgevoerd werden.

Het ging volgens de FBI om ‘booter’ of ‘stresser’ diensten. Daarbij zouden veel slachtoffers zijn gemaakt, onder meer in de Verenigde Staten en in andere landen. Onder de slachtoffers vallen onder meer overheidsinstanties, financiële instituten, universiteiten en gamingplatformen. Die laatsten zijn volgens de FBI tijdens de feestdagen vaak het slachtoffer van dit soort aanvallen.

Drie aanhoudingen

De FBI stelt niet alleen de sites offline gehaald te hebben, maar ook drie mannen aangehouden te hebben die de sites mogelijk beheerden. Twee van hen werden in Californië gearresteerd, één in Alaska. De FBI schrijft dat de DDoS-aanvallen “serieuze misdrijven” zijn die ook “echte schade” kunnen veroorzaken.

De DDoS-sites zijn erg populair. Ter vergelijking meldt de FBI dat Quantum Stresser, een van de DDoS-aanbieders die het langst actief was, meer dan 80.000 geregistreerde gebruikers had en alleen al in 2018 meer dan 50.000 aanvallen uitvoerde. De afgelopen vijf jaar is het aantal soortgelijke diensten in rap tempo toegenomen.