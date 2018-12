Slack blokkeert accounts van mensen die naar Iran zijn geweest

Slack is begonnen met het blokkeren van accounts met connecties aan Iran en andere landen. Sommige van de gebruikers zouden nauwelijks banden met Iran hebben en wonen in landen als Canada, Finland en de Verenigde Staten, maar merkten toch dat hun Slack-account ineens gedeactiveerd was.

Dat meldt de BBC vandaag. Het gaat om accounts waarvan de eigenaar op een bepaald moment een bezoek gebracht heeft aan Iran of Noord-Korea. Een gebruiker stelt dat haar account opgeheven werd omdat ze Cuba enige jaren geleden bezocht had. Een andere student uit Canada stelt zijn account verloren te hebben wegens “etnische banden met Iran”.

Mensen wiens account gedeactiveerd is, kregen een bericht van Slack waarin uitleg staat over het gebeurde. Slack schrijft aan hen dat het bedrijf moet voldoen aan economische sancties van de Verenigde Staten en dat het gebruik van producten en diensten in landen en regio’s, waaronder Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië en de Krim verboden is. De geblokkeerde accounts hebben daar volgens Slack een connectie mee.

Slack closed my account today!

I’m a PhD student in Canada with no teammates from Iran!

Is Slack shutting down accounts of those ethnically associated with Iran?!

And what’s their source of info on my ethnicity?#slack #UsSanctions pic.twitter.com/mY8Ltczq8v

— Amir (@a_h_a) December 19, 2018