Google introduceert initiatieven om zichzelf aan AI-principes te houden

Google introduceerde een half jaar geleden zeven principes voor kunstmatige intelligentie (AI). Nu breidt het bedrijf daar op uit met nieuwe initiatieven die moeten helpen om te voldoen aan de beloftes. Dat meldt SD Times.

Het bedrijf wil zijn teams aanmoedigen om na te denken over hoe de AI-principes impact hebben op hun projecten. Om dat te bereiken zijn er diverse initiatieven opgezet. Zo is er een trainingsprogramma gemaakt om werknemers te helpen met het omgaan met ethische problemen die in hun werk naar bovenkomen. Daarnaast is er een AI Ethics Speaker Series gelanceerd. Ook is er een technische module over eerlijkheid toegevoegd aan de Machine Learning Crash Course.

Google heeft daarnaast een formele structuur opgesteld om nieuwe projecten, producten en overeenkomsten te beoordelen. Die structuur bestaat uit drie groepen. Zo is er een innovatieteam die dagelijkse operaties en eerste beoordelingen afhandelt. Een groep met seniore experts moet technische, functionele en applicatie-expertise aanbieden. Tot slot is er een raad aan senior topmensen die complexe en moeilijke problemen afhandelt.

Volgens het bedrijf zijn er al ruim honderd beoordelingen gedaan, waarvan de meeste overeenkwamen met de AI-principes. In sommige gevallen werden voorstellen aangepast om de voordelen te maximaliseren en de kans op misbruik te minimaliseren. In weer andere gevallen werd besloten om een bepaalde functie nog niet te ontwikkelen, terwijl het werkt aan belangrijke tech- en beleidsvragen.

Pentagon

Google zet meer in op het ethisch omgaan met AI nadat werknemers van het bedrijf eisten dat het stopte met een project met het Pentagon. Het ging om Project Maven, waarbij het tech-bedrijf meewerkte aan de ontwikkeling van AI om het leger te ondersteunen bij de analyse van videobeelden van drones.

De werknemers vinden dat Google niet betrokken moet zijn bij de ontwikkeling van technologie die gebruikt wordt voor oorlogsvoering. Ze zijn bang dat het meewerken aan dergelijke technologie tot reputatieschade leidt. Ook vrezen ze dat het vermogen om talent aan te trekken gevaar loopt.