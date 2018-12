IBM en Hello Tractor ontwikkelen AI en blockchain-platform voor agricultuur

IBM Research en de agtech startup Hello Tractor hebben een door AI en blockchain gedreven platform ontwikkeld voor Afrikaanse boeren. De twee bedrijven komen in de loop van 2019 met een proef voor het product, dat mede gefinancieerd wordt door IBM.

Dat melden de twee bedrijven aan de site TechCrunch. Het gaat om de Digital Wallet, een clouddienst die Hello Tractor moet ondersteunen bij het verbinden van kleinschalige boeren aan bepaalde apparatuur en data-analytics om hen te helpen betere oogstresultaten te bereiken.Hello

Verschillende variabelen

“Agricultuur is een complete industrie met veel verschillende variabelen”, aldus CEO Jehiel Oliver van Hello Tractor tegenover TechCrunch. “We brengen een beslistool naar het Hello Tractor ecosysteem, dat aangedreven wordt door AI en blockchain.” Het online platform maakt gebruik van een digitaal register en machine learning om data te vangen, volgen en delen.

Digital Wallet gebruikt verder IoT-gebaseerde weersgegevens en AI om boeren te helpen bepalen wat de oogst kan zijn op een bepaalde locatie. Op basis daarvan kunnen boeren kiezen wat ze het best kunnen zaaien, zodat hun oogst uiteindelijk geoptimaliseerd is. “Ons platform verbindt boeren die tractordiensten nodig hebben met de eigenaren van tractoren. We bouwen die marktplaats om vraag en aanbod samen te brengen.”

Groot potentieel

De markt is potentieel erg groot. Momenteel oogsten boeren in de sub-Sahara zo’n tachtig procent van hun gewassen onder gebruik te maken van tractoren of machines. Vijftig procent van de boeren ziet daardoor jaarlijks voedsel verloren gaan. Dat terwijl de nood hoog is en er dringend een betere voedselvoorziening nodig is.

De hoop van IBM en Hello Tractor is dan ook dat ze er middels deze samenwerking voor kunnen zorgen dat er minder van hun oogst verloren gaat en dat er effectief gebruik gemaakt wordt van de beschikbare middelen. De samenwerking past verder binnen de wereldwijde strategie van IBM, dat ook agricultuur onder AI-platform Watson onderbrengt. Het bedrijf gaat daarvoor regelmatig samenwerkingen aan, waaronder eerder dit jaar nog met de Keniaanse startup Twiga.