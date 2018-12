Apple stopt verkoop van iPhone 7 en iPhone 8 in Duitsland

Apple haalt de iPhone 7 en iPhone 8 uit alle vijftien Apple Stores in Duitsland na een uitspraak van het gerechtshof in München. Apple maakt volgens het hof inbreuk op patenten van Qualcomm, aldus een verklaring van de chipfabrikant.

Wel blijft Apple de iPhone-modellen gewoon leveren via het resellerkanaal, goed voor zo’n 4.300 locaties in Duitsland. De nieuwe iPhone XS, XS Max en XR blijven gewoon beschikbaar in de Apple Store, aangezien deze geen onderdeel uitmaken van de uitspraak.

Duitse- en Chinese markt

“Twee gerespecteerde rechtbanken in twee verschillende rechtsgebieden hebben in de afgelopen twee weken de waarde van de octrooien van Qualcomm bevestigd. Ze hebben verklaard dat Apple een inbreukmaker is en een verbod op iPhones op de belangrijke Duitse- en Chinese markt geëist”, aldus Don Rosenberg, executive vice president and general counsel, Qualcomm Incorporated.

Hij verwijst in deze ook naar een eerdere uitspraak deze maand van een Chinese rechter, die Apple ook een import- en verkoopverbod oplegde. In China gaat het om de iPhone 6S oplopend tot de iPhone X en de alle daar tussenliggende modellen.

Om iPhones alsnog beschikbaar te stellen voor de Chinese markt, bracht Apple eerder deze week een software-update uit. De computerfabrikant hoopt bij deze, dat de import- en verkoop van betreffende iPhone-modellen door de aanpassingen alsnog wordt toegestaan. Zeker gezien China ook naar eigen zeggen de grootste smartphone-markt van de wereld is.

668 miljoen dollar borg

Het Duitse hof zou volgens nieuwssite Bright de computerfabrikant ook nog een aan Qualcomm te betalen schadevergoeding hebben opgelegd. Al moet de chipfabrikant wel zelf eerst een borg van 668 miljoen dollar betalen om de handhavingsprocedure van het verkoopverbod te kunnen starten.

Mocht een rechter in hoger beroep het huidige vonnis ongegrond verklaren, is de borg nodig om het ontstane verlies van Apple te compenseren.

Juridische strijd duurt voort

De patentbreuk heeft te maken met een technologie voor efficiënt stroomgebruik in chips van toeleverancier Qorvo, die in iPhones worden gebruikt ten behoeve van draadloze communicatie. Apple en Qualcomm zijn al geruime tijd verwikkeld in een juridische strijd over licentievoorwaarden.

Zo beschuldigt Qualcomm Apple ervan zijn technologie te gebruiken zonder daarvoor voldoende af te dragen. Apple beschuldigt op zijn beurt de chipfabrikant ervan misbruik te maken van zijn marktpositie om zo hoge vergoedingen te vragen.

