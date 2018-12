Huawei verkoopt recordaantal smartphones in 2018

Huawei heeft dit jaar een record aantal smartphones verkocht bericht techwebsite CNet op basis van een verklaring van de Chinese smartphonefabrikant. Volgens de fabrikant zijn eindgebruikers steeds meer overtuigd van de kwaliteiten van de smartphones, zodat het nu een topspeler op de wereldwijde smartphonemarkt is geworden.

In heel 2018 gingen er wereldwijd meer dan 200 miljoen Huawei-smartphones over de toonbank, zo bericht de techwebsite. Dit komt omdat consumenten steeds meer interesse toonden in de P20-, de Honor 10- en de Mate 20-toestellen van de fabrikant.

Stijgende populariteit van Huawei

Sinds de komst van de Huawei smartphones in 2010 is de verkoop alleen maar toegenomen. In 2010 gingen er nog in totaal 3 miljoen stuks over de toonbank. Vorig jaar, in 2017, waren dat er al 153 miljoen. De meer dan 200 miljoen dit jaar laten zien dat de populariteit van dit Chinese merk alleen nog maar toeneemt.

Groei van marktaandeel

De stijgende populariteit heeft ook gevolgen voor het aandeel van Huawei op de mondiale markt voor smartphones. Dit jaar wist de Chinese fabrikant Apple te passeren als de nummer twee, na het Zuid-Koreaanse Samsung, in marktaandeel voor smartphones. Hiermee is Huawei van trendvolger een Top 3-speler geworden, zo vindt het bedrijf zelf. De smartphonefabrikant verwacht zelfs in 2019 de grootste ter wereld te worden.

Verkoop in regio’s

De meeste toestellen werden in China zelf en in Europa verkocht. De markt in de Noord-Amerikaanse regio valt tegen omdat daar de Chinese fabrikant door verschillende operators uit het aanbod is verwijderd. Dit vanwege de oproep van de Amerikaanse overheid om Huawei-producten te weren vanwege mogelijke spionagemogelijkheden door de Chinese overheid. Operators als AT&T en Verizon zijn daarom met hun Huawei-aanbod gestopt.